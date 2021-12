Hologram moet dader misbruik ontmaskeren

Een unieke manier om na elf jaar de dader te vinden van twee verkrachtingen in Schiedam en Vlaardingen en een poging daartoe in Vlaardingen. De zaak wordt destijds behandeld in het programma Opsporing Verzocht, maar dat leidt niet tot de aanhouding van de dader. Nu is er een hologram gemaakt van de verdachte.

De slachtoffers zijn destijds 13, 15 en bijna 16 jaar oud. De eerste verkrachting is op dinsdag 31 augustus 2010. Een meisje wil haar fiets in de kelderbox van haar woning aan het Bachplein in Schiedam opbergen. Een brildragende kalende man met een buikje, een lichtgetinte huidskleur en tussen de 35 en 45 jaar oud, vraagt of hij haar fietspomp mag lenen. Hij loopt met het meisje mee naar de kelderbox, bedreigt haar daar met een mes en misbruikt haar.

Op maandag 20 september 2010 verkracht dezelfde man een meisje in een kelderbox in het flatgebouw aan de Koninginnelaan in Vlaardingen. Nog geen uur later spreekt de verkrachter een meisje aan in een kelderbox aan de Vlaardingse Lissabonweg, maar zij weet te ontkomen.

In Opsporing Verzocht komende dinsdagavond 13 december vertellen de slachtoffers wat voor impact de misdrijven op hun leven hadden. Ook worden ze geconfronteerd met het hologram. Die 3D-animatie van de verdachte elf jaar geleden, laten we nu al in Bureau Rijnmond zien.

Wie is het?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000