Nelly omarmt na 25 jaar eindelijk haar kroeshaar: 'Bizar dat je een afkeer krijgt van wat natuurlijk is'

Uit je bed stappen, een kam door je haren halen en eigenlijk zó de deur uit kunnen. Met je natuurlijke haar voor de spiegel staan en dát mooi vinden. Dat is iets wat de Rotterdamse Nelly dos Reis altijd heeft gewild, maar eigenlijk nooit heeft gekund. 25 jaar lang zorgde ze ervoor dat haar haar stijl was, tot er een knop omging. "Ik wilde niet meer afhankelijk zijn van externe factoren om mooi te zijn." Ze maakte er de documentaire Liever Kroes over.

Vlogger en documentairemaker Nelly dos Reis heeft kroeshaar. Altijd al gehad, hoewel ze er de laatste 25 jaar alles aan deed om het zo stijl mogelijk te krijgen. "Ik droomde er vroeger - toen ik een jaar of tien was - van om lang blond haar te hebben. Héél lang haar, dat wilde ik." In plaats daarvan had ze kleine, zwarte krulletjes. "Ik heb eigenlijk nooit geleerd mijn kroeshaar te omarmen. Kroeshaar wordt gezien als iets slordigs; iets vies en niet moois. Zowel vanuit de maatschappij gezien als binnen de gemeenschap."

Met afro de deur uit

"Dat is iets wat we hebben meegenomen vanuit de slavernij", legt ze uit. "Het is er zó ingestampt dat we nooit hebben geleerd ons haar te omarmen. Terwijl het natuurlijk haar is. Bizar toch? Dat je een afkeer krijgt van iets wat natuurlijk van jou is." Jarenlang had Dos Reis vlechten, of droeg ze een pruik. Tot eind 2018. "Toen besloot ik dat ik mijn haar wilde dragen zoals het hoort. Eerst liet ik het groeien, want ik ontkroesde het altijd met een chemisch mengsel waar je haar stijl van wordt. Ik dacht: 'Ik laat het groeien en als het lang is, ga ik met mijn afro de deur uit.'"

Dat klinkt als een kleine stap, maar dat is het niet. "Het is heel pittig geweest voor me", legt Dos Reis uit. "In de docu is te zien wat erachter zit, ik heb het verhaal namelijk dicht bij mezelf gehouden. Je ziet de pijn die erachter ligt en waar we vandaan komen. Echt het begin van een transitie, het begin van dat ik mijn haar ga accepteren. In de film zie je ook de eerste keer dat ik mijn vlechten eruit haal en met een afro naar buiten ga. Je krijgt echt een goede inkijk van hoe dat gaat, hoe iemand zich voelt en waar iemand doorheen gaat."

Zelfacceptatie

Dat was nog heel erg moeilijk, want behalve het stukje zelfacceptatie, moest Dos Reis ook nog regisseren. "Ja, heel moeilijk. Je bent een film aan het maken, maar gaat er zelf ook doorheen op dat moment. De film is de eerste drie maanden met mijn afro. Ik voelde de pijn, maar moest ook aan de film blijven werken: heel pittig om te doen. Er zit een scène in dat ik naar de kapper ga en na die scène heb ik nog een uur gehuild."

Toch was het het waard. "Ik wilde niet langer afhankelijk zijn van externe factoren; nephaar kopen, m'n haar ontkroezen... Constant andere dingen doen om mooi te zijn. Ik wilde gewoon terug naar m'n bed uitrollen, in de spiegel kijken en dat mooi vinden." Het hebben van een afro was echt iets waar ze naartoe leefde. "Mijn vriendinnen hadden me nog nooit gezien met natuurlijk haar. Net als m'n ouders trouwens: het was namelijk 25 jaar geleden dat ik voor het laatst een afro had. Maar ik heb alleen maar complimenten gehad."

De documentaire Liever Kroes is op YouTube te zien en wordt op 16 december uitgezonden op npo 3.

