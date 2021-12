Feyenoord heeft weinig moeite met Maccabi Haifa en sluit de groepsfase van de Conference League ongeslagen af

De Rotterdammers traden tegen Maccabi Haifa niet in de sterkste formatie aan. Zo werden basisklanten Gernot Trauner, Tyrell Malacia, Jens Toornstra, Orkun Kökçu, Bryan Linssen en Luis Sinisterra buiten de selectie gehouden. Guus Til was op zijn beurt weer geschorst. Alireza Jahanbakhsh zat ook niet bij de selectie, omdat hij vanwege zijn Iranese nationaliteit niet tegen Israëlische teams mag spelen.

In de beginfase viel er weinig te beleven in De Kuip. Pas in de negentiende minuut werd het eerste schot tussen de palen afgevuurd. João Teixeira, die voor het eerst in dit seizoen bij Feyenoord in de basis begon, trapte de bal in de handen van Roi Mishpati.

Dessers vaak gevaarlijk

De 29-jarige doelman van Maccabi Haifa, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde, was halverwege de eerste helft niet te kloppen. Mishpati maakte namelijk in amper vijf minuten drie pogingen van Cyriel Dessers onschadelijk. Eerst stopte hij een schot van de Feyenoord-spits. Mishpati onderscheidde zich even later weer toen hij een goede kopbal van Dessers uit de hoek tikte. Enkele tellen daarna stopte Mishpati opnieuw een inzet van de Belg, die in deze fase het vizier niet op scherp had staan.

Cyriel Dessers had een basisplaats bij Feyenoord in het duel met Maccabi Haifa | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord bleef na deze kansenregen beter dan Maccabi Haifa. Zo trapte Reiss Nelson, die zijn eerste basisplaats bij de Rotterdammers had, tien minuten voor de pauze een bal hard voorlangs. Vlak voor de rust brak Feyenoord uiteindelijk de ban. Op aangeven van Mark Diemers trapte Dessers, die woensdag 27 jaar werd, in de 38e minuut wél raak (1-0).

Daarmee sloot Feyenoord de eerste helft toch met een voorsprong af. De mannen van trainer Arne Slot speelden niet in de hoogste versnelling, maar Maccabi Haifa kon tegen het 'B-team' van de Rotterdammers in aanvallend opzicht geen vuist maken.

Jeugdig Feyenoord

Een kleine vijf minuten na de rust creëerde Feyenoord de eerste kans in de tweede helft. Reiss Nelson kreeg bij de thuisploeg veel tijd en ruimte om te schieten. De poging van de Arsenal-huurling ging naast. Feyenoord kwam enkele minuten later met de schrik vrij. Yuval Ashkenazi omzeilde de buitenspelval en mocht alleen op doelman Justin Bijlow af. De centrale middenvelder van Maccabi Haifa rondde echter niet goed af en trapte de bal naast. Op het uur moest Bijlow wel aan de bak bij een hard schot van Dolev Haziza.

In de tweede helft gunde trainer Slot een aantal jeugdspelers van Feyenoord wat speeltijd. Zo maakte de 19-jarige verdediger Sem Valk zijn debuut voor het eerste. Ook kwamen Mimeirhel Benita, Lennard Hartjes en Antoni Milambo bij de thuisploeg binnen de lijnen, die eerder al minuten maakte in (de voorronde van) de Conference League. Verder mocht Aliou Baldé ook even aan de bak.

Halverwege de tweede helft verdubbelde Feyenoord pas de score. Nelson, die eerder in de wedstrijd al een aantal keer dreigend was, zette aan de linkerkant een goede loopactie in. Vlak voor het doel van Maccabi Haifa kreeg de Engelsman veel ruimte om te schieten, waarna Nelson met rechts de 2-0 scoorde. Het was zijn eerste doelpunt in Rotterdamse dienst.

Feyenoord kwam na de tweede goal van de avond nauwelijks tot niet meer in de problemen. Dessers had zeven minuten voor tijd nog zijn tweede doelpunt op de slof. De volley van de Belg ging maar nipt over het doel van Maccabi Haifa heen. Ook Baldé nam de Israëlische doelman Mishpati nog onder vuur met een vlammend schot. In de blessuretijd tikte Dean David door de benen van Bijlow nog de 2-1 binnen, maar dat doelpunt was slechts voor de statistieken.

Daarmee sloot Feyenoord de groepsfase van de Conference League af met een overwinning op Maccabi Haifa. Pas in maart 2022 zullen de Rotterdammers weer in Europees verband in actie komen.

Feyenoord - Maccabi Haifa 2-1 (1-0)

38' 1-0 Cyriel Dessers

65' 2-0 Reiss Nelson

90+1' 2-1 Dean David

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (46' Benita), Geertruida, Senesi (56' Valk), Hendriks; Aursnes (56' Hartjes), Diemers, Teixeira (71' Milambo); Bannis, Dessers, Nelson (79' Baldé)