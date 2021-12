Wilde politieachtervolging door Rotterdam, politie pakt 'asociale chauffeur' op

De achtervolging ging onder meer over de Maasboulevard | Foto: Archief

In het centrum van Rotterdam hebben agenten een man gearresteerd. Dat gebeurde na een achtervolging vanuit Maasland. De man viel op door zijn 'asociale rijgedrag', zegt een politiewoordvoerder.

De achtervolging ging onder meer over de Maasboulevard in Rotterdam. Volgens een ooggetuige reden er zo'n acht auto's van de politie en de Marechaussee achter de bestuurder aan. De woeste rit eindigde in de buurt van het Schouwburgplein.