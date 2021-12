Bang voor terugkeer van online lessen op mbo: 'Slecht voor mentale gezondheid'

"Over het algemeen gaat het goed hier", vertelt docent verpleegkunde, Gezina Trouw, van ROC Zadkine. Ze legt uit dat de docenten zich enorm hebben ingezet de afgelopen tijd en dat studenten zich van hun meest flexibele kant hebben laten zien. “Ik ben enorm trots op het mbo-onderwijs en ik denk dat wij nog steeds studenten afleveren die in de maatschappij hard nodig zijn."

Vrees voor online lessen

Volgens Trouw leveren docenten een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van onderwijs van kwaliteit in tijden van corona. Minister van Engelshoven erkent dit: “Ik heb diep respect voor wat docenten het afgelopen jaar hebben gedaan” vertelt ze. “Ze kregen te maken met studenten die lang thuis hebben moeten zitten en veel hebben meegemaakt. Ze moeten zien om te gaan met ingewikkelde maatschappelijke discussies die de afgelopen maanden de klas in zijn gekomen.” De verpleegkundedocent beaamt dat. “De discussie wordt de laatste tijd harder, bijvoorbeeld over het dragen van een mondkapje. Ik ben niet meer bezig met overtuigen. Ik ben al blij als ze het willen overwegen. Ik merk dat het lastig is.”

Minister Van Engelshoven op het Zadkine | Foto: Rijnmond

Ook voor studenten is het soms lastig om overweg te kunnen met de geldende maatregelen, de hoge studielast en hun persoonlijke omstandigheden. Dat geldt ook voor Eva Brandenburg (35), een alleenstaande moeder van drie kinderen. “Het eerste jaar was vooral ingewikkeld, vooral in combinatie met drie kinderen. Ik kreeg gelukkig veel ondersteuning van mijn moeder. Het was moeilijk want de lessen waren intensief en er was veel stof. Er was geen mogelijkheid om een keer een les over te slaan." Ze vindt het fijn dat de minister bij haar op school langskwam. “Het is voor mij erg fijn om gehoord te worden”, zegt ze. “We hebben allemaal veel zorgen en klasgenoten hebben vervelende ervaringen.” Daarnaast vreest de studente voor de mogelijke terugkeer van online lessen. “Dat is slecht voor de mentale gezondheid.”

'Diep respect'

Van Engelshoven benadrukt dat ze het een goede zaak vindt dat ze in gesprek kan gaan met docenten en studenten. “Ik neem mee naar Den Haag hoe blij iedereen is om elkaar op school te kunnen zien.” Maar ze ziet ook de zorgen van studenten over de problemen waar ze tegenaan lopen. “Er zijn nog veel praktische problemen voor studenten zoals stages, online-onderwijs en studeren combineren met bijvoorbeeld moederschap. Ook docenten worstelen: met wat ze kunnen doen om studenten mentaal te begeleiden bijvoorbeeld." Trouw is blij dat de minister de problemen ziet. "De docent maakt het verschil. Daar zou wel een extra beloning voor mogen zijn. Die gaat nu naar zorgmedewerkers maar zien we ook graag terug in het onderwijs."

'Leren leven met virus'

En ook de komende tijd wordt het er niet makkelijker op. "We moeten leren leven met het virus", verwacht Trouw. "We gaan hier met elkaar een weg in vinden. Als we dat niet doen, moeten we stoppen." Ook van Engelshoven verwacht dat. "We zullen moeten wennen aan een samenleving met een virus. We hebben behoefte aan geschoolde vakmensen op de arbeidsmarkt. We hebben de studenten dus straks ongelooflijk hard nodig. Met een diploma ligt er dan ook een mooie toekomst voor je."