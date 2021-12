Justin Bijlow is blij om terug te zijn bij Feyenoord, al was inschattingsfout in slotminuut een smet: 'Vooral heel onnodig'

Een zeer jeugdig Feyenoord rekende donderdagavond af met Maccabi Haifa (2-1). Justin Bijlow keerde in het laatste groepsduel van de Conference League terug in de basis nadat hij enige tijd kampte met corona en de naweeën daarvan. De sluitpost leek lange tijd de nul te houden, maar een slippertje in de laatste minuut veranderde dat.

Gevolgen voor het resultaat had de fout van Bijlow niet, maar de doelman baalde na afloop flink van zijn inschattingsfout. "Ik dacht: ik laat hem uit gaan", geeft Bijlow na afloop duiding over het vreemde moment in de slotminuut. Hij verslikte zich in een actie van Maccabi-aanvaller Dean David, die de bal over de achterlijn leek te spelen, maar op het laatste moment die door de benen van Bijlow tikte. "Vooral heel onnodig ook. Ik dacht veel te makkelijk. Hij straft het goed af."

Warmdraaien

Bijlow moest in zijn eerste wedstrijd sinds 21 november weer even warmdraaien, maar geeft aan klaar te zijn voor de komende duels tegen FC Groningen, FC Twente en Ajax. "Ik wil niet zeggen dat het op sommige momenten weer wennen was, maar ik ben er natuurlijk wel twee weken uit geweest. Ik heb twee weken bijna niks gedaan. Maar ik denk dat ik er snel weer in zat. Ik voel me goed."

Na afloop benadrukte Bijlow verder trots te zijn op de teamprestatie van een jong Feyenoord, waar donderdag maar liefst acht jeugdspelers acte de présence gaven. "Iedereen heeft goed uitgevoerd wat we vooraf hebben afgesproken", zegt de doelman. "Ze hebben zich laten zien en ook bewezen dat we meer dan elf spelers hebben."