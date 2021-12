Slot wil overwinning van Feyenoord op Maccabi Haifa niet te groot maken: 'Trots vind ik altijd een beetje een groot woord'

Bijzonder vond hij het wel dat met Justin Bijlow, Mimeirhel Benita, Lutsharel Geertruida, Sem Valk, Ramon Hendriks, Lennard Hartjes, Antoni Milambo en Naoufal Bannis liefst acht jeugdspelers van Feyenoord in actie kwamen én wonnen. Maar op de vraag of hij trots was op zijn ploeg, weigerde de oefenmeester mee te gaan in de euforie. "Trots vind ik altijd een beetje een groot woord", stelde Slot.

"Maar ik vind het wel heel mooi dat we gewonnen hebben, helemaal als je in ogenschouw neemt dat we in de laatste fase met acht zelfopgeleide jongens op het veld staan. Ik denk dat de mensen die in de jeugdopleiding werken op een avond als deze wel trots mogen zijn."

Perspectief

De coach van Feyenoord wenste de overwinning van zijn B-ploeg echter in perspectief te plaatsen. Hij was namelijk niet stuk van de Israëlische tegenstand. "Ik wil graag benadrukken dat Macabbi Haifa, als ze met hun beste elf spelen, best een aardige ploeg heeft."

Desalniettemin ontbraken bij Feyenoord de nodige basisklanten: Orkun Kökcü en Gernot Trauner bijvoorbeeld. Het duo ontbrak vanwege een blessure, al heeft Slot goede hoop dat zij er zondag tegen FC Groningen weer bij zijn. "Ik hoop dat ze morgen op de training gedeeltes aansluiten en verwacht dat ook wel een beetje. Los van aankomende vrijdag hebben we ook zaterdag nog om te kijken of ze helemaal hersteld zijn voor zondag. Maar je kunt het blessureverloop van een speler natuurlijk nooit helemaal voorspellen."

Bij de fout van Justin Bijlow, die tegen Maccabi zijn rentree maakte na zijn coronabesmetting, wilde Slot niet te lang stilstaan. "Justin is over het algemeen zeer betrouwbaar en eigenlijk nooit op een fout te betrappen. Dit was natuurlijk niet zo heel goed, dat is ook duidelijk. Maar als ik dan mag kiezen, dan ben ik blij dat hij het in blessuretijd doet bij een 2-0 voorsprong en niet op een ander belangrijk moment."