Feyenoord kiest in april tussen nieuw stadion of renovatie van de Kuip

Feyenoord wil uiterlijk in april volgend jaar kiezen tussen een nieuw stadion aan de Maas of renovatie van de Kuip. Het uitwerken van het nieuwe plan duurt daarna nog enkele maanden. Pas in september kan de knoop definitief doorgehakt worden.

Dat bleek gisteravond tijdens een gesprek tussen de club, het Stadion Feijenoord en de Rotterdamse gemeenteraad. Ook directeur Roel Vollebregt van Nieuw Stadion BV en Rob de Jong, bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) waren daarbij aanwezig. De raadsleden hadden om het gesprek gevraagd nadat vorige maand het stadionplan Feyenoord City stilgelegd is. De bouwkosten bleken toen 180 miljoen euro hoger uit te vallen. Bouwbedrijf BAM wilde niet meer meedoen omdat het project te risicovol is.

Rotterdamse raadsleden meldden na afloop dat het een goed gesprek was maar dat het niet veel nieuwe informatie heeft opgeleverd. Feyenoord herhaalde een nieuw stadion te willen. Maar alleen als het goed is voor de club. Hoe de bouwplannen verder gaan, is niet bekend. Alle opties worden onderzocht.

'Stadion en voetbalclub op een lijn'

De raadsleden wilden weten of de club en de stadiondirectie op een lijn zitten. Het beeld is ontstaan dat de voetbalclub alle opties openhoudt terwijl het stadion nog steeds inzet op nieuwbouw aan de Maas. Maar Gérard Moussault, de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub, zegt dat beide partijen op een lijn zitten.

“We werden geconfronteerd met het stilvallen van het project omdat de bouwer het niet meer wilde. We hebben toen gezegd dat we een plan B moesten trekken. De stadionorganisatie was op dat moment nog meer gefocust op het project. Maar na nauw overleg met alle partijen hebben we afgesproken dat wij het herijkingsproject zouden trekken. Daar heeft het stadion zich bij aangesloten”, aldus Moussault.

'Tekort was teruggebracht naar 50 miljoen euro'

Raadslid Dennis Tak van de PvdA wilde weten hoe groot het bouwtekort nu precies is. Bij de gemeente en Feyenoord wordt er over verschillende bedragen gesproken. In de persconferentie werd 180 miljoen euro genoemd. Volgens het college van burgemeester en wethouders ging het om 100 miljoen euro. Ook burgemeester Aboutaleb zei dat hij het bedrag van 180 miljoen pas voor het eerst in de persconferentie had gehoord. De grote vraag was dus wat het nu was.

Roel Vollebregt van Nieuw Stadion BV zei dat het eerste bedrag dat genoemd werd 180 miljoen euro was. Maar dat werd volgens hem al snel lager, onder andere omdat er sprake bleek te zijn van dubbele kosten. Uiteindelijk werd de bouw 100 miljoen euro duurder dan begroot. Dat bedrag werd weer teruggebracht tot 50 miljoen euro door bezuinigingen in het ontwerp. Er zou nog meer in de kosten gesneden kunnen worden. Maar toen gaf de bouwcombinatie aan af te zien van het project.

Leefbaar Rotterdam wilde weten wanneer Feyenoord tegen de burgemeester en de wethouders over de problemen en de 180 miljoen euro heeft gesproken. Gérard Moussault, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub, zei dat in de eerste week van november wel over het stilvallen van het stadionproject is gesproken maar niet over het tekort van 180 miljoen euro. Dat bedrag is volgens hem pas voor het eerst genoemd tijdens de persconferentie.

Geen vertraging voor de woningbouw

De gemeenteraad gaf vanavond meerdere keren aan dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente heel belangrijk is en dat er geen vertraging in de bouw van woningen mag optreden. Dat zou kunnen gebeuren als de Raad van State het bestemmingsplan afkeurt nu de komst van het nieuwe stadion onzeker is.

De hoogste bestuursrechter heeft besloten om het voorliggende bestemmingsplan dit jaar niet meer te beoordelen. De rechtszaak die was aangespannen door tegenstanders van Feyenoord City is voorlopig uitgesteld. Voor 1 februari wil de Raad van State van alle procespartijen weten hoe zij denken over de nieuwe situatie.

Raad van State wil voor februari duidelijkheid

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de voetbalclub voor 1 februari laat weten of het nieuwbouw wordt of renovatie van de Kuip. Maar Feyenoord herhaalde in het gesprek met de raadsleden op het stadhuis dat het daar nog te vroeg voor is. Pas in april is duidelijk wat de beste oplossing zou kunnen zijn. De Raad van State zal dus begin februari alleen horen wat de status van dat moment is.

Verschillende raadsleden wilden van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) weten of het uitstel van het stadionplan nu al gevolgen heeft voor de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de geplande woningen. Rob de Jong, bestuurder bij de Stigam, gaf aan dat dat voorlopig nog niet zo is. De gemaakte plannen kunnen voorlopig verder worden uitgewerkt. Er wordt verwacht dat zonder een definitief bestemmingsplan de bouw van woningen op een paar locaties gewoon door kan gaan.

Landaanwinning gaat door

Ook wordt doorgewerkt aan het realiseren van de landaanwinning. Op dit moment worden de contracten en afspraken definitief gemaakt. Om het stadion te bouwen wordt er een stuk grond in de rivier opgespoten. Mocht het stadion uiteindelijk definitief niet doorgaan dan kan er op dat nieuwe stukje Rotterdam woningbouw komen, zo wordt voorgesteld door de Stigam.

Na afloop zei PvdA-raadslid Dennis Tak dat hij nog twijfelt of een stadion op de plek bij het water gaat lukken. “In alle eerlijkheid: als ik de heren aan tafel heb gehoord zetten ze alle ballen op een stadion op die plek. Ik denk dat het onwijs spannend gaat worden of ze het geld bij elkaar gaan krijgen om dat werkelijk voor elkaar te gaan boksen."