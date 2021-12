Het weer van vandaag: regen en mogelijk een sneeuwvlokje

Vandaag is het bewolkt en valt er de hele dag regen. Mogelijk kan er ook een vlok natte sneeuw worden waargenomen.

De meeste regen valt vlak aan zee en op Goeree, de minste regen in het oosten van het Rijnmondgebied. Het wordt 4 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, in de loop van de middag gaat de wind uit het noordwesten waaien.

Vanavond valt er nog wat regen. In de loop van de nacht volgen enkele opklaringen en wordt het overal droog. De temperatuur daalt nauwelijks en komt uit op 3 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

Morgen zon en droog

Morgen komt af en toe de zon tevoorschijn en blijft het droog. Bij een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het in de middag 8 graden.

Op zondag trekt van zuid naar noord een warmtefront over ons land met in de ochtend lichte regen en motregen. Daarachter wordt de aangevoerde lucht aanzienlijk zachter. Het betekent zondagmiddag al temperaturen oplopend naar 11 graden.

Volgende week warmer

Begin volgende week domineert de bewolking het weerbeeld en valt er soms wat lichte regen. In de middag is het zacht voor december met maxima tussen 9 en 12 graden. Ook de nachten verlopen opvallend zacht met temperaturen tussen 6 en 9 graden. Van winterweer is de hele volgende week geen sprake!

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.