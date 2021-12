Twijfeltelefoon Erasmus MC groot succes, nummer voor vaccinatie-advies wordt landelijk

Vanaf maandag is de twijfeltelefoon vijf dagen per week bereikbaar voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en vragen hebben.

Academische ziekenhuizen zijn vanaf maandag vijf dagen per week bereikbaar voor medische vragen over vaccinatie van mensen die nog niet tegen corona gevaccineerd zijn. Wie twijfelt, kan bellen en krijgt persoonlijk advies.

Twee weken geleden opende het Erasmus MC een telefoonnummer voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en vragen willen stellen over eventuele medische gevolgen van vaccinatie tegen corona. Het telefoonnummer is woensdag en vrijdagochtend bereikbaar. Deze twee ochtenden belden er afgelopen weken tussen de 600 en 700 mensen voor advies.

Vanaf maandag werken andere academische ziekenhuizen in andere steden mee aan de zogeheten twijfeltelefoon. Daardoor kunnen twijfelaars vijf dagen per week bellen voor advies en vragen over vaccinatie tegen corona. Het nummer van de Twijfeltelefoon in Rotterdam is 010-7041500. Het landelijke nummer is 088-7555777.

Vragen over vruchtbaarheid, zwangerschap en bijwerkingen

De meest gestelde vragen zijn onder te verdelen in drie categorieën, volgens initiatiefnemer Robin Peeters van het Erasmus MC. in de eerste categorie zitten vragen van patiënten die zich zorgen maken over de gevolgen van vaccinatie voor hun persoonlijke situatie waarop ze het antwoord niet online kunnen vinden. "Bijvoorbeeld iemand die last heeft van migraine en wil weten of het vaccin daar invloed op heeft." De tweede categorie omvat vragen over de invloed van vaccinatie op vruchtbaarheid en zwangerschap. De derde betreft vragen over bijwerkingen van het vaccin. De angst daarvoor is volgens Peeters bij veel mensen die zich nog niet lieten vaccineren groot.

'Vaccintwijfelaars vaak na een of twee vragen gerustgesteld'

De ziekenhuizen hebben samen een lespakket samengesteld. Daarmee krijgen studenten geneeskunde die in de laatste fase van hun studie zitten en bijna arts zijn duidelijke instructies. Zij staan de bellers naar de twijfeltelefoon te woord.

Volgens Peeters helpt een gesprek over vaccinatie veel twijfelaars over de streep. In zijn spreekkamer voert hij ook zulke gesprekken. "Vaak hebben patiënten maar een of twee vragen en zijn ze na het gesprek gerustgesteld." Daarna besluiten ze meestal zich te laten vaccineren.