VIDEO: Aboutaleb biedt excuses aan voor Rotterdams slavernijverleden: 'Niet meer wegkijken van lelijke geschiedenis'

Burgemeester Aboutaleb heeft vrijdagmiddag namens het stadsbestuur excuses aangeboden voor het aandeel van de stad in het koloniale en slavernijverleden van de stad dat zich voltrok tussen de zeventiende en de negentiende eeuw. Hij maakte de excuses tijdens een kleine, besloten bijeenkomst in de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam.

De excuses komen vier jaar na een voorstel van de Rotterdamse gemeenteraad om te onderzoeken wat de rol van de gemeente Rotterdam geweest is in het slavernijverleden. Dat onderzoek is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde en eind vorig jaar afgerond. Het heeft drie boeken opgeleverd.

Publieksversie Rotterdams slavernijverleden

Uit het onderzoek bleek dat Rotterdamse vroedschappen, de voorlopers van wat nu het stadsbestuur is, investeerden in particuliere slavenhandel in in plantages, van Indonesië tot het Caribisch gebied. Van deze drie boeken komt een publieksversie zodat Rotterdammers hun kennis van geschiedenis kunnen bijspijkeren.

Na de oplevering van de onderzoeksresultaten heeft de gemeente gesproken met tweehonderd Rotterdammers, van onder andere Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdische, Afrikaanse, Chinese, Indische, Indonesische en Molukse origine, zei Aboutaleb. Onder hen zijn mensen die het verleden willen laten rusten. Maar ook mensen die er juist aandacht voor willen. Maar ook zijn er mensen die boos zijn over de onrechtvaardigheid van de slavernij. Anderen zijn volgens hem stil en teruggetrokken.

Aboutaleb koos juist vrijdag 10 december om excuses aan te bieden omdat het dan de internationale dag van de rechten van de mens is. Hij wilde niet wachten tot de regering excuses zou maken voor het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan omdat er volgens hem "geen teken is waaruit blijkt dat die nationale excuses binnenkort zullen komen".

Toelichting bij straatnamen uit koloniale tijd

Aboutaleb zei te streven naar erkenning van historisch gegroeide verhoudingen. Dat moet leiden tot meer begrip. Onderwijs moet lessen van het verleden doorgeven aan de jeugd zodat niet meer van deze "lelijke geschiedenis" weggekeken wordt.

De gemeente rolt in 2022 een stadsprogramma uit dat inzet op bewustwording van het slavernijverleden van Rotterdam door onder andere onderwijs, dialogen en culturele initiatieven. Er zullen programma's georganiseerd worden voor Rotterdammers met voorouders uit voormalige koloniën. Ook komt er toelichting op straatnamen en verzetshelden.

Rotterdam is niet de eerste stad die excuses maakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakte op 1 juli 2021 als eerste Nederlandse stad publiekelijk excuses voor de rol die het stadsbestuur speelde bij de slavernij. Dit gebeurde op de dag van de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam-Oost. Het kabinet heeft tot op heden geen excuses gemaakt voor het slavernijverleden.

