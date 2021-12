Justitie: ‘Samir A. had contact met kopstuk IS over explosieven’

De rechtbank in Rotterdam. | Foto: Rijnmond

Justitie denkt dat Samir A. uit Rotterdam nauw contact heeft gehad met een kopstuk van terreurorganisatie IS. Het zou gaan om de leider van de de religieuze politie van IS.

Vandaag zou in Rotterdam de rechtszaak beginnen tegen Samir A. en drie medeverdachten over het financieren van terrorisme. Zij zouden geld hebben ingezameld om IS-vrouwen te bevrijden uit vluchtelingenkampen.

Volgens Samir A. was dat uit humanitaire hulp. Justitie denkt dat hij vrouwen juist weer terug naar IS wilde sturen. Recente informatie uit de VS zou dat onderstrepen.

'Broeders'

Justitie zegt dat Samir A. in 2017 contact had met het IS-kopstuk toen deze in Raqqa zat, destijds de hoofdstad van het Kalifaat. Samir zou hem hebben gevraagd naar explosieven voor een aanslag. In een chatgesprek spreekt hij van ‘broeders’.

De Rotterdammer heeft eerder verklaard dat hij niets met IS te maken had en de IS-vrouwen juist wilde weghalen. Volgens justitie blijkt nu uit de contacten met het Kalifaat dat hij wel degelijk banden had met de terreurgroep.

Justitie wil deze nieuwe informatie nader onderzoeken en wil daarom dat de strafzaak wordt uitgesteld. Samir A. verzet zich daartegen. De rechter in Rotterdam neemt later vandaag een beslissing over het voortzetten van het terreur-proces.

Samir A. is eerder veroordeeld tot negen jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. In 2013 kwam hij vrij.