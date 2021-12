Fraser blijft ondanks vertrek Van Stee trainer bij Sparta: 'Maar de club beseft misschien niet wat het verliest'

Dat de spelersgroep heeft aangegeven hem ten koste van alles niet te willen verliezen, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. "Ik heb ook zo'n goede relatie met mijn groep. En ik heb vertrouwen in deze groep. Ik merk dat dat wederzijds is, dus dan zou het raar zijn om een escape te pakken. Dat voelde niet goed."

Het vertrek van Van Stee bij Sparta doet Fraser pijn. "Ik denk dat de club misschien niet beseft wat het verliest. Voor mij persoonlijk is zijn vertrek een groot verlies. Het was al een pittige uitdaging met Henk, dat is zonder hem niet minder geworden."

Fraser heeft Van Stee na zijn exit op het Kasteel gesproken. "Er is naast het professionele wel een relatie met hem ontstaan, ik vind Henk een super professional. Ik verlies het sparren met hem, zijn adviezen en meningen."

Ten koste van alles

Adil Auassar is blij met de keuze van Fraser. "Wij hebben (als groep, red.) de trainer aangegeven dat we hem ten koste van alles niet wilden verliezen, maar ook dat we zijn keuze zouden respecteren. Dat vonden we belangrijk, om dat signaal af te geven", aldus Auassar, die als aanvoerder namens de groep het woord nam.

Het vertrek van Van Stee doet Auassar veel, zegt hij. "Wij hebben hem allemaal hoog zitten, we balen van de ontstane situatie, maar we hebben er geen mening over en zijn er niet bij betrokken. Dat is maar goed ook, wij worden betaald om te presteren op het veld."

Sparta speelt zaterdag in Friesland tegen SC Heerenveen. Fraser mist tegen de nummer negen van de eredivisie doelman Maduka Okoye.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl