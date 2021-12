Fraser blijft ondanks vertrek Van Stee trainer bij Sparta: 'Maar de club beseft niet wat het verliest'

Henk Fraser blijft ook na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee gewoon bij Sparta. "Het belangrijkste voor mij is dat de spelersgroep met mij door wil", zegt hij. "Als dat niet zo is, ben je bij voorbaat kansloos. Maar het is, en dat zei ik eerder al, wel een dilemma geweest. Ik doe veel dingen op gevoel, en ik ben naar Sparta gekomen op basis van het verhaal van Henk van Stee."