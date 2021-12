Column: Dit Excelsior verdient een vol Woudestein (als dat weer mag)

Juist nu hadden de Excelsior-supporters, na een aantal povere jaren, graag op de eerste rij gezeten. Vanwege de coronamaatregelen zijn die weer enkele weken verstoken van hun wekelijkse uitje naar het stadion. Er was weer eens wat te genieten in het Van Donge & De Roo Stadion.

Excelsior heeft veel verschillende smaken in de ploeg. In dit team is er voor elk wat wils: de scoringsdrift van Thijs Dallinga, de hardwerkende techneut Marouan Azarkan, de sterk keepende Stijn van Gassel, de herboren Reuven Niemeijer, de uitsmijters Sven Nieuwpoort en Redouan El Yaakoubi. Vergeet de Kralingse jeugdspelers Julian Baas en Joshua Eijgenraam trouwens ook niet, die zeker hun kansen hebben gegrepen.

Doelpuntenmakers Thijs Dallinga en Marouan Azarkan tijdens Excelsior-Jong FC Utrecht | Foto: VK Sportphoto

Afgelopen zomer onderging Excelsior een facelift. De nieuwe smoel staat de Kralingers goed. Bekijk eens de opstelling van Excelsior-MVV uit het vorige seizoen op 16 oktober 2020. Maar liefst zeven basisspelers zijn vertrokken. Alleen Siebe Horemans, Nathan Tjoe-On en de eerdergenoemde Baas en Niemeijer staan in Kralingen nog onder contract. En de absolute smaakmaker van het afgelopen anderhalf jaar, Mats Wieffer, was er die dag vanwege een schorsing niet eens bij.

Excelsior heeft zich opnieuw uitgevonden en dat is een compliment waard voor trainer Marinus Dijkhuizen, technisch directeur Nick Kersten en algemeen directeur Daan Bovenberg. Dat geldt trouwens ook voor Ferry de Haan, die met Dallinga, El Yaakoubi en Van Gassel voor zijn vertrek naar sc Heerenveen nog drie voltreffers binnenhaalde.

Duel tussen Redouan El Yaakoubi van Excelsior en Richard Sedlacek van Jong AZ | Foto: Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

Hoewel veel dingen op Woudestein (positief) zijn veranderd, is er één ding hetzelfde gebleven: de lege stoeltjes in het stadion. ‘Makkelijk scoren’, hoor ik je denken. Nu er een wereldwijde pandemie aan de gang is en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, pleit de auteur ervoor om massaal naar het stadion te trekken. Dat wil ik zeker niet, maar ik wil de voetballiefhebber graag een spiegel voorhouden.

Neem de maanden vóór de huidige lockdown. Toen de stadions nog wél vol mochten, nam helaas niet iedereen de moeite om naar Kralingen af te zakken. Terwijl daar alle redenen voor waren. Het spel en de resultaten van Excelsior waren boven verwachting. Vanaf de perstribune zag ik echter toch te veel onbezette plaatsen.

Een leeg Van Donge & De Roo Stadion | Foto: Herman Dingler/Orange Pictures

Helaas is dit een constatering die al jaren voor Excelsior van toepassing is. Hiermee wil ik absoluut geen kritiek op de commerciële afdeling van de club geven, want zolang ik al bij Excelsior kom – inmiddels ruim tien jaar als toeschouwer én journalist – kun je vaak vlak voor de wedstrijd nog een kaartje kopen. Dat geldt voor het gros van de eredivisiewedstrijden en voor vrijwel alle duels in de eerste divisie. Het niveau doet er niet toe. Ga er bovendien maar aan staan, met Feyenoord en Sparta die in de stad veel meer populariteit genieten.

Kortom: het ‘nieuwe’ Excelsior verdient, als de coronamaatregelen zijn versoepeld en een stadionbezoek weer mag, op z’n minst een vol huis. Neem de moeite en koop je ticket voor dit sympathieke team, dat een goede kans maakt om een stapje hogerop te maken. Daar moet vrijdag tegen MVV de eerste aanzet voor worden gegeven met het pakken van het nacompetitieticket en misschien ook nog de tweede periodetitel. Op basis van het spel kun je dat de Kralingers zeker gunnen. Maar mocht Excelsior noodgedwongen nog een tijdje in de eerste divisie moeten blijven, dan is het zeker geen straf om het weekend op Woudestein te beginnen.