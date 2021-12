Op naar een groene kerst met Chris Natuurlijk van 11 december

Een groene kerstboom, bestaat die? Jet Manrho - die voor Chris Natuurlijk in de rubriek Waar is Jet op zoek gaat naar een plek die past bij de tijd van het jaar - heeft bij Beterboomje een kerstboom met kluit besteld die in het nieuwe jaar wordt terug geplant in de natuur.

Jet Manrho met haar 'groene' kerstboom | Foto: Rijnmond

Met de fiets haalt Jet haar boomje op bij Oase, waar op 11 en 12 december een duurzame kerstmarkt wordt gehouden. Op de Oase Kerstmarkt aan de Schiehaven in Rotterdam-West, kun je volgens Raymond Landegent van de organisatie niet alleen kerstspullen kopen, maar ook een kerstgevoel of een cadeaubon voor een wildplukwandeling.

Kerstbomen redden

Rotterdam heeft een oplossing voor kerstbomen zonder kluit. Wethouder Arno Bonte vertelt over de Kerstbomenchallenge , een prijsvraag van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland om na de feestdagen tienduizend kerstbomen van de verbrandingsoven te redden door ze in te zamelen en een tweede leven te geven. Vier ondernemers zijn uitverkoren en gaan voor de feestdagen van volgend jaar onder meer kerstversiering en houders voor kerstkaarten maken.

Een groene kerst met Raymond Landegent, Jet Manrho en wethouder Arno Bonte | Foto: Rijnmond

Ook in Chris Natuurlijk:

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten bespreekt winterse boeken, fotograaf Maarten Laupman vertelt over zijn boek Wisselende Contacten, met portretten uit het Rotterdamse culturele leven en MVRDV-partner Fokke Moerel belicht aan de hand van onder meer maquettes op de tentoonstelling "MVRDVHNI: The Living Archive of a Studio" in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, ideeën achter de ontwerpen en gebouwen van de architecten van onder meer het Depot en de Markthal.

Fotograaf Maarten Laupman met een foto uit zijn boek Wisselende Contacten | Foto: Rijnmond

