Ruiten politiebureau Papendrecht ingegooid, daders nog niet gevonden

De ruiten van politiebureau Papendrecht aan de Poldermolen zijn in de nacht van woensdag op donderdag 9 december ingegooid. De politie zoekt de daders en vraagt iedereen met meer informatie zich te melden.

Donderdag rond 01:00 uur 's nachts horen agenten doffe klappen. Ze denken in eerste instantie dat het gaat om het geluid van dichtvallende deuren. Als ze polshoogte gaan nemen, zien ze de gebarsten ruiten. Het raam in een deur is gesneuveld en het raam ernaast. Van de daders ontbreekt dan al ieder spoor.

Rondom het bureau hangen camera's. De politie onderzoekt de beelden om de verdachten op het spoor te komen. Ook zijn ze op zoek naar mensen die in de nacht van woensdag op donderdag 9 december om 1.00 uur 's nachts iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Poldermolen.