FC Rijnmond: 'Over tien dagen weten we of het iets voorstelt bij Feyenoord'

Feyenoord won donderdag met een b-elftal van Maccabi Haifa, was al zeker van Europese overwintering, en staat in de eredivisie heel kort achter koploper Ajax. De Rotterdammers maken indruk in de eerste maanden van dit seizoen, maar de weken van de waarheid komen er nu pas aan, vinden onze gasten in FC Rijnmond. “In de komende tien dagen weten we of het iets voorstelt”, zegt Emile Schelvis.

“Er straalt veel vrolijkheid vanaf, eigenlijk al vanaf het begin van het tijdperk Arne Slot, maar de volgende wedstrijden in de competitie en beker gaan bepalen hoe Feyenoord de winterstop in gaat en wat we mogen verwachten”, aldus de Rotterdamse journalist.

“Nu komt het examen. We vinden dat we Slot niet mogen beoordelen op dit eerste jaar, maar dat doen we natuurlijk wel. Want dit is Feyenoord en ze staan tweede. Ze motten er staan”, lacht hij.

Bas van Noortwijk, oud-keeper van Sparta en voormalig teammanager van Feyenoord, is het met Schelvis eens. “Deze week wordt heel lastig, met FC Groningen-uit, FC Twente voor de beker, en dan nog de kraker tegen Ajax op 19 december. Bij FC Groningen klappen ze erop, daar moet je tegen gewapend zijn. Dat kan dit Feyenoord wel.”

Dat vindt ook Ruud van Os van Rijnmond. “Ze zijn klaar voor de toets in de komende weken. Dit elftal maakt zoveel indruk, ik ben echt benieuwd naar de wedstrijd tegen Ajax.”

'Bestuur Sparta schiet te kort'

Uiteraard ging het in FC Rijnmond ook over Sparta. Schelvis heeft geen goed woord over voor het bestuur van de Kasteelclub. Hij doelt op het vertrek van Henk van Stee. “Ik vind dat het bestuur in alles tekort is geschoten, dat staat nog los van het feit dat dit een slechte beslissing is”, zegt hij. “Ik had altijd voor de technisch directeur gekozen met zijn netwerk, en niet voor algemeen directeur Manfred Laros.”

Zonder Van Stee, maar met Fraser, werkt Sparta toe naar de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Fraser blijft omdat zijn spelersgroep hem ten koste van alles wilde behouden. Ondertussen zoekt de club naar een opvolger voor Van Stee. “Er is een shortlist van drie kandidaten om hem op te volgen”, vertelt Van Os in FC Rijnmond.