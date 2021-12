Honderden supporters nemen afscheid van Sparta-icoon Wout Holverda

Honderden Sparta-supporters hebben vrijdag in de oude Ridderzaal van het Kasteel afscheid genomen van Wout Holverda. Ook de inmiddels voormalig technisch directeur Henk van Stee bewees de oud-Spartaan een laatste eer, net als onder meer algemeen directeur Manfred Laros, Hugo Borst, Sander de Kramer en Emile Schelvis.

Holverda overleed vorige week op 63-jarige leeftijd. Hij leed sinds 2013 aan Alzheimer. Tussen 1978 en 1984 speelde Holverda meer dan 150 duels in het eerste elftal van Sparta. Hij scoorde 61 keer.

Het is niet voor het eerst dat Sparta de Ridderzaal opent voor een herdenking van een clubicoon. Supporters konden daar ook na het overlijden van Tonny van Ede, Tinus Bosselaar en Pim Doesburg terecht.

Zondag is de Ridderzaal opnieuw geopend, voor de zondag onverwacht overleden Aad Andriessen. Hij is 60 jaar geworden. Andriessen speelde acht seizoenen voor Sparta, tussen 1980 en 1988, en was op het Kasteel nog werkzaam als scout.