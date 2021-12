Podcast Feyenoord: 'Nelson en Dessers zijn wel vriendjes geworden'

Feyenoord sloot de groepsfase van de Conference League donderdagavond af met een 2-1 zege op Maccabi Haifa. En dat terwijl veel basisspelers rust kregen. "Het was een ideale avond voor Feyenoord", concluderen Sinclair Bischop, Ruud van Os en Jesse van Someren in een nieuwe podcast Feyenoord.

Met het ontbreken van onder anderen Bryan Linssen, Guus Til en Gernot Trauner kwamen er tegen Maccabi Haifa maar liefst acht (Justin Bijlow, Mimeirhel Benita, Lutsharel Geertruida, Sem Valk, Ramon Hendriks, Lennard Hartjes, Antoni Milambo en Naoufal Bannis) jeugdspelers van Feyenoord in actie. "Ik vind het echt knap en bijzonder", vertelt Van Os. "Natuurlijk was het om des keizers baard. Maar de afgelopen jaren werd vaak gezegd dat de jeugd van Feyenoord niets voorstelde. Het tegendeel is bewezen. Eerder al dit seizoen, maar donderdagavond des te meer."

Feyenoord-watcher Bischop is ook te spreken over het optreden van de Feyenoord-talenten. "Ik vond Benita goed invallen als rechtsback, Hartjes deed het weer goed op het middenveld. Dat zijn jongens die volgens mij ook Arne Slot hebben verbaasd. Deze spelers hebben nu ook het geluk dat er een trainer is die gebruik van ze maakt. Tuurlijk, Feyenoord is door. Maar we hebben ook in de voorbereiding al gezien dat ze zich konden etaleren tegen bijvoorbeeld Atlético Madrid. Een goede zaak denk ik. Als talent ben je altijd afhankelijk van of een hoofdtrainer het in je ziet zitten."

'Nelson hikt tegen basis aan'

Met Luis Sinisterra niet bij de selectie kreeg de van Arsenal gehuurde Reiss Nelson, tot nu toe beperkt tot minuten als invaller, zijn eerste basisplaats van Slot. "Die vond ik vooral in de tweede helft goed, met een aantal goede acties en een doelpunt", vertelt Bischop. "Toch een speler waarvan we de afgelopen weken al hebben gezien dat hij op meerdere posities inzetbaar is. Ik denk dat hij wel een beetje tegen de basis aanhikt."

Van Os vult aan: "Het staat wel bij Feyenoord 1, laat dat duidelijk zijn. Maar op de bank, kijkend naar Feyenoord, zijn Reiss Nelson en Cyriel Dessers wel vriendjes geworden. Je ziet aan de lichaamstaal, hoe ze elkaar aanraken en hoe ze elkaar opzoeken: die hebben wat met elkaar. Dessers wist Nelson in de wedstrijd echt een aantal keer te vinden, waar hij bijvoorbeeld Bannis oversloeg. Dat vond ik ook opvallend."

Bannis liep er volgens Van Os 'een beetje verloren bij' tegen Maccabi Haifa. "En dat lag niet alleen aan hem." Bischop vult aan: "Dat komt ook doordat hij als rechtsbuiten moest spelen, het is gewoon een spits. Maar dat geeft wel aan dat er op dit moment eigenlijk geen plek voor hem is als spits. Voor hem is het misschien toch goed om in de winterstop weer verhuurd te worden of een ander deurtje op te zoeken."

