Overwegend positieve geluiden na excuses Aboutaleb over slavernijverleden, Leefbaar Rotterdam not amused

"Een historisch moment", zo noemde Peggy Wijntuin de excuses van Aboutaleb over het slavernijverleden van Rotterdam. Het voormalig PvdA-raadslid stond aan de wieg van het onderzoek, dat uiteindelijk leidde tot deze excuses. Lokale partijen reageren wisselend. Zo is er blijdschap, maar ook onbegrip.

Leefbaar Rotterdam liet vrij snel na de speech van Aboutaleb weten niet achter de excuses te staan. De partij vindt dat de Rotterdammers van nu niet verantwoordelijk zijn voor de Rotterdammers van toen. "Een kleine bovenlaag van toen heeft geprofiteerd van iets onmenselijks", zegt de partij op twitter. Maar de overgrote meerderheid heeft daar geen verantwoordelijkheid voor gedragen." Leefbaar Rotterdam heeft een debat aangevraagd, omdat de stad en de gemeenteraad volgens de partij niet de mogelijkheid heeft gehad om te reageren.

GroenLinks Rotterdam laat een heel ander geluid horen. Fractievoorzitter Lies Roest schrijft op Twitter dat ze blij is met de excuses. "Deze erkenning vormt een goede basis om verder te werken aan een gezamenlijke en gelijkwaardige toekomst."

Ook de PvdA denkt er zo over. Raadslid Duygu Yildirim tweet dat ze het 'goed vindt dat Rotterdam verantwoordelijkheid neemt'. "Het slavernij- en koloniale verleden kunnen we niet wissen, maar erkenning en kennis van dit verleden gaat ons samen verder brengen." Daarnaast is ook Denk positief en noemt het "erkenning van onze gezamenlijke geschiedenis".

Signaal aan kabinet

Initiatiefnemer van het onderzoek Peggy Wijntuin noemt het een 'historisch moment van een moedig college'. "Ik hoop dat deze stap voor een nieuwe kabinet een grote inspiratie is, omdat het om een nationaal verhaal gaat". Wel herkend ze de verdeeldheid, wat ook terug te zien is in de raad. "Sommigen zeggen: ja, maar ik ga geen excuses bieden, want ik heb niets gedaan. Dan wordt er duidelijk gemaakt dat het hier om het collectieve bewustzijn gaat, die collectieve bril op het verleden." Ze wijst dan ook op de winsten die Nederland heeft gehad door de slavernij. "Daarover wordt nu gezegd: ook wij zaten fout."

Natascha Slagtand, medeoprichter van House of Knowledge (organisatie die talent stimuleert) vindt het mooi dat er excuses zijn gekomen. Wel hangt de waarde hiervan volgens haar af van wat er hierna gaat gebeuren. "De volgende stap zou niet moeten wachten op wat Nederland doet. Ik weet dat er een aantal programma's gaan lopen. Ik hoop dat dit een ongoing process is en er daadwerkelijk toenadering wordt gezocht."

'Bespreekbaar maken'

Carlos Gonçalves van Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (stichting die historisch geladen kwesties bespreekbaar maakt) vult aan: "Het is een lang proces van kleine stapjes vooruit, maar we hebben ook nog een lang proces te gaan." Volgens Conçalves is praten over wat er in het verleden is gebeurd een belangrijk onderdeel. "Er moet geaccepteerd worden wat er in het verleden is gebeurd, maar ook geaccepteerd worden dat het nog steeds doorwerkt in het heden." Conçalves hoopt dat er vervolgens stappen worden genomen om de toekomst beter in te richten. "Een toekomst waarbij kleur niet uitmaakt en mensen volwaardig worden geaccepteerd voor de bijdrage die ze leveren aan de samenleving."

Aboutaleb laat weten dat hij het gepast vond om de excuses op 10 december, de Dag van de Mensenrechten te doen. De stadsbestuurder noemde in zijn speech deze dag een stap in een 'helend proces'. De burgemeester zei daarover: "Onderzoek toont aan dat er ongelofelijk veel pijn is onder mensen waarvan de voorouders die met slavernij te maken hebben gehad. Die mensen hebben behoefte aan erkenning voor wat hun voorouders is aangedaan."