Excelsior verzekert zich van deelname aan de nacompetitie na zege tegen MVV

Excelsior heeft vrijdagavond in de eerste divisie een ticket voor de nacompetitie gepakt. De Kralingers wonnen in het Van Donge & De Roo met 2-1 van MVV, waardoor het team van trainer Marinus Dijkhuizen na dit seizoen zich sowieso mag opmaken voor de play-offs om promotie naar de eredivisie.

De thuisploeg nam aan het begin van het duel direct het initiatief. Na een kleine vijf minuten had Reuven Niemeijer het openingsdoelpunt op zijn schoen voor Excelsior, maar Romain Matthys pareerde het schot van Niemeijer met zijn voet. Twee minuten later was MVV voor het eerst dreigend. Aanvoerder Sven Blummel trapte aan de rechterkant van het zestienmetergebied de bal in het zijnet. Thijs Dallinga probeerde na dertien minuten het doelpunt van het weekend te maken. De topscorer van Excelsior voerde in de lucht met zijn rug naar het doel een fraai hakje uit. MVV-keeper Matthys redde echter zijn ploeg.

Halverwege de eerste helft vond Dallinga wél het net. Eerst stichtte Julian Baas voor Excelsior gevaar, waarna de topscorer van de competitie de rebound raak schoot (1-0).

Excelsior zette vervolgens aan en was een aantal keer gevaarlijk. Zo had doelpuntenmaker Dallinga twee goede mogelijkheden en werkte Baas een grote kans dichtbij het Maastrichtse doel niet binnen.

Dallinga ook koppend trefzeker

Vlak na de rust kreeg Mats Wieffer direct een goede kans op het tweede doelpunt. De middenvelder van Excelsior kopte een hoekschop van Marouan Azarkan net over. Dallinga gaf enkele minuten later het goede voorzet. De topscorer van Excelsior knikte een voorzet van Siebe Horemans prachtig binnen (2-0). Daarmee zette Dallinga, die zijn negentiende wedstrijd voor de Kralingers speelde, het aantal doelpunten in de eerste divisie op 24.

Ook na de 2-0 voetbalde Excelsior genoeg kansen bij elkaar. MVV had een tijdje weinig in de melk te brokkelen. Zo waren Azarkan en meermaals Dallinga dreigend voor de Kralingers. Maar de Limburgers lieten halverwege de tweede helft hun tanden zien en kregen via Blummel en invaller Leroy Labylle twee aardige mogelijkheden.

In de slotfase kwam de zege voor Excelsior bijna nog in gevaar. Mats Wieffer werkte een hoekschop van MVV in eigen doel, waarmee de stand op 2-1 werd gezet. Uiteindelijk trok Excelsior de overwinning nog over de streep. Daarmee pakte de ploeg van trainer Dijkhuizen alweer hun dertiende zege van het seizoen. De nacompetitieplek was hiermee een zekerheid.

Excelsior - MVV 2-1 (1-0)

21' 1-0 Thijs Dallinga

50' 2-0 Thijs Dallinga

84' 2-1 Mats Wieffer (eigen doelpunt)

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Ormonde-Ottewill; Azarkan (85' Vlasenko), Eijgenraam, Wieffer, Baas; Niemeijer, Dallinga