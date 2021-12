Op zoek naar een gezellige kerstmarkt in de regio? Hier moet je zijn!

Glühwein, lekker eten of schaatsen: een kerstmarkt is het perfecte uitje om in de kerstsferen te komen. Je hoeft er niet de grens voor over, want in onze regio heb je er genoeg. We zetten ze voor je op een rij.

Kerstmarkt Rotterdamse Oogst

Locatie: Noordplein, Rotterdam

Wanneer: zaterdag 18 en donderdag 23 december 2021 van 10.00-17.00.

Entree: gratis.

Het Noordplein wordt ook dit jaar weer in kerstsferen gehuld. Deze markt staat in het teken van lokale lekkernijen. Dit is dus de perfecte plek om je kerstboodschappen te doen en tegelijkertijd te genieten van een drankje en muziek.

Weelde’s Winter Warenmarkt

Locatie: Marconistraat 39 Rotterdam

Wanneer: 11, 12, 18 en 19 december van 12.00-17.00.

Entree: €3,-

De kerstmarkt bij Weelde is van alle markten thuis. Zo kun je er niet alleen leuke kerstcadeautjes kopen, maar ook sneakers, vintage kleding, interieurspullen en kun je er zelfs een tattoo laten zetten. Verschillende Rotterdamse artiesten zorgen voor de sfeervolle muziek en er is eten van hun eigen chef Jona en Lieke van Kumzits.

Wintermarkt Melissant

Locatie: Plein en Voorstraat in Melissant

Wanneer: vrijdag 17 december van 12.00-17.00.

Entree: gratis, maar wel alleen met geldige QR-code.

Van glühwein tot warme chocomel en van pizza tot hotdogs, je vindt het allemaal bij de wintermarkt in Melissant. De kerstman is ook van de partij en midden op het plein staat een grote echte kerstboom. Met 25 kramen aan verkoopwaar, komt het vast goed met je kerstinkopen. Voor kinderen is er ook genoeg te doen, denk aan een sneeuwballen spel, draaimolen en glittertattoos.

Winterfair Zwijndrecht

Locatie: Raadhuisplein, Zwijndrecht

Wanneer: zaterdag 18 december van 09.00-16.45.

Entree: gratis, maar wel alleen met geldige QR-code.

Het raadhuisplein in Zwijndrecht wordt dit jaar omgetoverd tot een Winter Wonderland. Met verschillende kraampjes, glühwein, optredens en de mogelijkheid tot een fotomoment met Mickey, Rudolph, Olaf of de Kerstman is deze kerstmarkt zeker het bezoeken waard!