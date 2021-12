Opnieuw celstraf voor relschopper Coolsingel: ‘Het was fucking dom’

De rechter heeft een relschopper van de Coolsingel in Rotterdam veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Hij mag ook een jaar lang niet in de buurt van de Coolsingel komen.

De 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel heeft drie stenen gegooid naar politiebusjes: twee bij de Bijenkorf en even later een bij het WTC-gebouw. De rechter benadrukte dat er tijd tussen zat. “U heeft dus kunnen nadenken, het was niet in een opwelling.”

Beelden van de relschopper waren in het programma Opsporing Verzocht getoond, waar hij te herkennen was aan zijn blauwe trainingspak. Hij heeft zichzelf direct gemeld.

De verdachte heeft verklaard dat hij zich heeft laten meeslepen en boos was dat de politie op mensen was ingereden. “Ik kwam om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ik ben niet agressief, het was fucking dom en super kinderachtig.”

De man werkt bij een slachterij, volgt een opleiding en heeft een dochtertje. “Desondanks koos u ervoor daar te blijven en mee te doen.”

De rechter legde een iets lagere straf op dan bij de vier eerdere relschoppers die moesten voorkomen. “Voornamelijk omdat u geen recent strafblad heeft voor geweldszaken.” De reclassering heeft geconcludeerd dat de man geen achterliggende problematiek heeft.

Zowel justitie als de rechter onderstreepte dat de rellen van 19 november in Rotterdam anders waren dan eerdere rellen met bijvoorbeeld Feyenoordsupporters. De officier van justitie: “Voor het eerst was de politie niet de baas op straat.” De rechter: “De impact op de maatschappij is zoveel heftiger. Dat heeft ook te maken met de gevoeligheid rond corona.”