Boete en strenge waarschuwing voor Feyenoord na vuurwerk in Praag

De UEFA heeft Feyenoord wederom bestraft met een geldboete. Ditmaal moet de Rotterdamse club 48.000 euro betalen, omdat er onder andere vuurwerk in het uitvak bij Slavia Praag is afgestoken. Daarnaast heeft de Europese voetbalbond Feyenoord een officiële waarschuwing gegeven. Als de supporters zich nog eenmaal misdragen, zijn zij niet welkom bij de volgende Europese uitwedstrijd.

Feyenoord heeft de boete ontvangen voor het afsteken van vuurwerk in het uitvak bij Slavia Praag. De UEFA Control Ethics and Disciplinary Body heeft de club hiervoor beboet met een bedrag van 40.000 euro. De overige 8000 euro wordt opgelegd voor 'acts of damage'. Zo zou er onder meer een aantal stoeltjes beschadigd zijn. In totaal heeft Feyenoord dit seizoen al zo'n 325.000 euro aan boetes moeten betalen.

Uitwedstrijd zonder supporters

Daarnaast heeft de UEFA een voorwaardelijke straf aan Feyenoord uitgedeeld van één uitwedstrijd zonder eigen publiek, met een proeftijd van twee jaar. De eerstvolgende Europese uitwedstrijd van Feyenoord wordt gespeeld op donderdag 10 maart 2022. Dat is dan de achtste finale van de Conference League. Dit zijn de mogelijke tegenstanders:

