Het weer van vandaag: zon en wolkenvelden

Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en tegen middernacht valt de eerste regen langs de kust. Vannacht is het bewolkt en overal regenachtig. In eerste instantie daalt de temperatuur naar 5 graden aan zee en 3 graden in het oosten van de regio. In de loop van de nacht wordt het zachter en loopt de temperatuur op naar 9 graden aan zee en 6 graden in de buurt van Gorinchem. De zuidwestenwind waait matig en langs de kust vrij krachtig.

Morgen grijs en bewolkt

Morgen is een bewolkte en grijze dag met perioden met regen en motregen. In de loop van de middag wordt het droger, maar het blijft toch druilerig. Met een middagtemperatuur van 11 of lokaal zelfs 12 graden is het aanzienlijk zachter. De zuidwestenwind waait matig en langs de kust soms vrij krachtig.

Komende week zacht

De gehele nieuwe werkweek verloopt zacht tot zeer zacht. De bewolking is nadrukkelijk aanwezig en er is nauwelijks ruimte voor de zon. Met name op dinsdag kan er wat lichte regen vallen. Verder is het overwegend droog. In de middag wordt het 10 graden en ook de nachten verlopen erg zacht.

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.