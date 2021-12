Rotterdammers gaan zes uur 's ochtends naar de bios op Schouwburgplein

Ook al is zaterdag voor de meeste mensen een vrije dag, bij vijftig filmliefhebbers ging de wekker toch al heel vroeg af. Om 6.00 's ochtends stonden ze in de rij voor de film bij Pathé Schouwburgplein. Die gaat komende weken vanwege corona niet alleen extra vroeg dicht, maar óók extra vroeg open.

Zaterdagochtend stonden er een stuk of vijftig mensen voor de deur van Pathé Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam. Zó vroeg naar de bios, dát hebben ze waarschijnlijk nog niet eerder gedaan. Net als andere Pathé-vestigingen in Nederland was de bioscoop vandaag extra vroeg open. De laatste film van Steven Spielberg, West Side Story, was als eerste te zien. Bezoekers waren vooral stelletjes en filmliefhebbers van middelbare leeftijd, zegt theatermanager Rob van der Meer van Pathé.

Duizenden kaarten van Spiderman verkocht

"Deze extra vroege voorstelling zaterdag 6.00 is eenmalig. Maar vanaf donderdag tot en met 2 januari zijn we alle dagen van de week vanaf 7.00 's ochtends open." Dat is dus de hele kerstvakantie. Reden is de nieuwe Spiderman-film 'No way home' waarvoor de entreekaarten als warme broodjes over de digitale toonbank gingen. Het was zelfs zo druk aan de internetkassa dat er afgelopen week lange wachtrijen waren.

"We hebben nu enkele duizenden kaarten verkocht", zegt Van der Meer. "We hebben die extra vroege voorstellingen nodig om alle bezoekers kwijt te kunnen. Door de maatregelen die we moeten nemen om verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen kunnen we minder mensen dan normaal in de zaal kwijt."

Ontbijtje met popcorn

Om de extra vroege opening van Pathé Schouwburgplein zaterdagochtend te vieren, deelde het bioscooppersoneel ontbijtjes met croissants, jus d'orange en koffie uit. "Die 50 bezoekers van zaterdagochtend kunnen zo maar 10 procent van de dagomzet uitmaken in tijden van corona. Onder normale omstandigheden gaat 70 procent van de bezoekers 's avonds naar de film. Dat kan nu niet omdat bioscopen vanwege corona om 17.00 moeten sluiten."

Gaat Van der Meer de komende weken ook ontbijtjes verkopen voorafgaand aan de vroege voorstellingen? "Nee", zegt Van der Meer. "De ontbijtjes van zaterdag waren gratis. Dat was een eenmalige actie. We houden het bij het normale assortiment van versnaperingen."

Hoe vroeg het dus ook is: bezoekers die willen ontbijten moeten dat of thuis doen, óf al vroeg aan de popcorn.