Acteur Sjoerd Pleijsier werd ‘zoek gevoetbald’ door Martin Jol en ging daarom maar naar de toneelschool

Dat onthult Pleijsier, bekend als Simon Stokvis uit de razend populaire televisieserie ‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’, in Sanders Gerse Gasten. “Ik kon heel aardig voetballen”, vertelt hij op de plek waar de kantine van voetbalvereniging Hoek van Holland ooit stond. “Ik was een technische speler, maar ik was ook gemeen. Ik wilde dolgraag van het spelletje mijn beroep maken. Ik was helemaal gek voetbal. Er is in het leven niks mooiers dan voetballen. Toen ik in A1 zat, konden we kampioen worden. We hadden een fantastische trainer: Willem Verhoorn. We wonnen echt álles. Stonden bovenaan. Eén punt boven ADO Den Haag. Met nog één wedstrijd te gaan, tegen ADO.

We hadden gehoord dat ADO een groot talent had: ene Jol. Hij was nog B-junior. In de beslissende wedstrijd kreeg ik, als gemeenste speler van het elftal, de opdracht om Jol uit de wedstrijd te spelen. De trainer zei letterlijk: ‘Sjoerd, mandekking! Je volgt die Jol overal. Als hij gaat pissen, dan ga je mee!’. Nou, dat heb ik geprobeerd. Maar ik denk dat Jol die wedstrijd niet eens heeft gemerkt dat ik mee deed. Ik heb echt geen bal aangeraakt. Al na twintig minuten riep de trainer: ‘Kom er maar uit, Sjoerd! Wisselen!’. Ik liep het veld af en besefte dat ik nóóit een voetballer zou worden. Vele jaren later bleek die Jol dus de beroemde Martin Jol te zijn geworden. Die ene dag dat hij me alle kanten van het veld liet zien, eindigde mijn droom om voetballer te worden, maar begon een nieuwe droom: ik ging toneel in.”

Emoties na blik op ouderlijk huis in Vlaardingen

Pleijsier neemt presentator Sander de Kramer ook mee naar zijn geboortehuis aan de Hortensiastraat in Vlaardingen. Staand voor de rijtjeswoning valt de acteur even stil. “Dit is toch wel een beetje emotioneel”, legt hij uit. “Ik ben hier zo lang niet geweest. Hier heb ik mijn kinderjaren beleefd. Er komen opeens allerlei herinneringen boven. Ik weet nog goed dat ik als kleuter een snoepje in mijn verkeerde keelgat kreeg. Mijn vader pakte me vast en begon - bam, bam bam - hard op mijn rug te slaan. Uiteindelijk schoot het snoepje eruit. Het scheelde dus weinig of ik was hier gestikt. Ook zal ik nooit meer de dag vergeten dat ik vier jaar werd. Ieder kind dat jarig was, kreeg op de kleuterschool een cadeautje van de juf. Je mocht dan kiezen tussen een plastic blokfluit of een waterpistool. Maar ik lag op mijn verjaardag met rode hond op bed. En ik had me zo verheugd op dat waterpistool. ’s Avonds stond de juf voor de deur. Ze had mijn cadeau meegenomen: de plastic blokfluit. Dat was bijna traumatisch”, slaat Pleijsier zich op de dijen van pret.

Eindejaarsmusical over wurgende robot

Toen Sjoerd acht jaar oud was, verhuisde het gezin Pleijsier naar Hoek van Holland. In discotheek De Schiettent veranderde zijn leven. “Het was 1970. Ik zat op de MAVO en had een eindejaarsmusical geschreven. Het stuk ging over een professor die een robot had uitgevonden die in alles op een mens leek. Die robot ging uiteindelijk zijn eigen gang en wurgde de professor. Het was een maatschappijkritisch stuk over de technologie die het langzaam overneemt van de mensheid. Na afloop kreeg ik zoveel complimentjes van het publiek dat ik dacht: ‘Dat toneelspelen zou best wel eens iets voor mij kunnen zijn’. De mensen vonden het fantastisch. Ik had ook opeens heel veel sjans van de meisjes, haha. De rest is geschiedenis...”