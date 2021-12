Het verkeer moet nu door de tunnelbuis die nog open is. Er staat een file van 5 kilometer, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Oorzaak is een scharende aanhanger die volgeladen was met tegels. Die liggen nu verspreid in de tunnelbuis. Als ze allemaal opgeruimd zijn, komt er een veegwagen. Als de tunnelbuis schoon is, gaat hij weer open. Dat zal naar verwachting tegen 17:30 zijn.