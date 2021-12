Kilometerslange file voor Beneluxtunnel; het verkeer kan weer doorrijden

Een van de twee tunnelbuizen was tijdelijk gesloten nadat een scharende aanhanger een lading tegels verloor. Dit zorgde voor een kilometerslange file. Inmiddels zijn de tegels opgeruimd en de tunnel weer open.

Voor de Beneluxtunnel stond een file van 5 kilometer volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De oorzaak was een scharende aanhanger die volgeladen was met tegels, die lagen verspreid door de tunnelbuis. Nadat de tegels waren opgeraapt, kwam er een veegwagen om de weg veilig voor gebruik te maken. Het verkeer moest tijdelijk door de ene tunnelbuis die nog open was rijden.