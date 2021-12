Boekt Sparta zaterdagavond een zeer welkome derde zege van het seizoen? Volg het duel met sc Heerenveen op Radio Rijnmond

Om 19:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport op 93.4 FM, met presentator Dennis Kranenburg. Verslaggever Sinclair Bischop is naar het verre noorden afgereisd en zorgt voor het commentaar bij sc Heerenveen-Sparta. De aftrap is om 20:00 uur in het Abe Lenstra Stadion.

Luister via de stream hieronder vanaf 19:00 uur live naar Radio Rijnmond Sport.

Sparta beleeft een onrustige week. Afgelopen dinsdag vertrok technisch directeur Henk van Stee, na onder meer opgelopen spanningen tussen hem en directeur Manfred Laros. Daarmee ontstond ook discussie rond de positie van trainer Henk Fraser, die ooit door Van Stee naar Sparta werd gehaald. Sindsdien hadden de twee een goede band. "Ik denk dat de club misschien niet beseft wat het verliest. Voor mij persoonlijk is zijn vertrek een groot verlies. Het was al een pittige uitdaging met Henk, dat is zonder hem niet minder geworden", vertelde Fraser vrijdag, waarbij hij ook aangaf trainer van Sparta te blijven.

Adil Auassar is blij met de keuze van Fraser. "Wij hebben (als groep, red.) de trainer aangegeven dat we hem ten koste van alles niet wilden verliezen, maar ook dat we zijn keuze zouden respecteren. Dat vonden we belangrijk, om dat signaal af te geven", aldus Auassar, die als aanvoerder namens de groep het woord nam.