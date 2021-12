LIVE: weinig kansen bij Heerenveen-Sparta (0-0)

In een hectische week waarin technisch directeur Henk van Stee vertrok en trainer Henk Fraser aangaf te blijven, speelt Sparta ook gewoon een eredivisiewedstrijd. De Rotterdammers gaan zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen. Via Radio Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets van het duel.

Om 19:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport op 93.4 FM, met presentator Dennis Kranenburg. Verslaggever Sinclair Bischop is naar het verre noorden afgereisd en zorgt voor het commentaar bij sc Heerenveen-Sparta. De aftrap is om 20:00 uur in het Abe Lenstra Stadion.

Luister via de stream hieronder vanaf 19:00 uur live naar Radio Rijnmond Sport.

En volg de wedstrijd via onderstaand liveblog.

LIVE: sc Heerenveen - Sparta 0-0

Opstelling Sparta: Coremans; Masouras (72' Jans), Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Auassar, Abels, Osman (66' Goudmijn), Smeets; Emegha (72' Van Crooij), Thy