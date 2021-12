Staatssecretaris verplicht Gorinchem tot opvang asielzoekers

De Gorcumse Burgemeester Reinie Melissant is gisteravond telefonisch door de staatsecretaris ingelicht over de verplichte opvang. Melissant zegt dat de aanwijzing haar 'rauw op het dak' valt. Ze vindt dat Gorinchem de afgelopen tijd al veel gedaan heeft. In oktober ving de gemeente al 300 asielzoekers een maandlang op in een oud kantoor. De burgemeester had liever gezien dat de opvangplicht was opgelegd aan andere gemeentes, die nog niet eerder opvang hebben aangeboden.

Het is nog onduidelijk hoe Gorinchem gaat reageren op de aanwijzing van de staatsecretaris. De burgemeester wil er eerst over in gesprek met de gemeenteraad en bewoners. Het is ook nog niet bekend voor hoe lang de gemeente de asielzoekers moet opvangen.