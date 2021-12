Sparta houdt punt over aan weinig enerverend duel met Heerenveen

Bij Sparta had Mo Osman een verrassende basisplaats op het middenveld, wat ten koste ging van Vito van Crooij. Tim Coremans verdedigde het doel van de Rotterdammers, omdat Benjamin van Leer, die de nog altijd geblesseerde Maduka Okoye tot nu toe verving, uitviel in de warming-up.

De eerste helft van het duel tussen de nummers negen en zestien van de eredivisie had weinig spektakel in petto. Het eerste gevaar kwam na een kwartier spelen van de thuisploeg. Dirk Abels leverde de bal zomaar in bij Rami Kaib, waarna de linksback van Heerenveen voorlangs schoot. Vijf minuten later meldde Sparta zich voor het eerst in de Friese zestien. Een verdwaald schot van Giannis Masouras belandde in de zestien zo voor de voeten van Emanuel Emegha, maar de spits leek te schrikken van de kans en kreeg de bal niet onder controle.

Kansen voor Sparta, Coremans belangrijk

De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Lennart Thy. Een hoekschop van Bryan Smeets belandde zo voor de voeten van de Sparta-spits, die de bal vervolgens in volledig vrije positie over schoot. Een minuut later moest Sparta-doelman Coremans tot twee keer toe ingrijpen op schoten van Kaib en Filip Stevanovic.

Nadat het eerste kwartier van de tweede helft geruisloos voorbij was gegaan, kwam Sparta via Smeets weer in de buurt van de openingstreffer. Masouras leverde de bal na een goede actie panklaar af bij de middenvelder, die Heerenveen-doelman Xavier Mous zag redden op zijn inzet. Vlak daarna moest Coremans weer ingrijpen. Eerst op een hard schot van Tibor Halilovic, vervolgens op een vrije trap van Joey Veerman, die zelfs de lat nog raakte.

Tim Coremans tikt een vrije trap van Joey Veerman op de lat | Foto: Pieter van der Woude/Orange Pictures

Het laatste halfuur van het duel tussen Heerenveen en Sparta vatte de rest van de wedstrijd goed samen: een iets sterker Sparta, maar bovenal weinig vermaak. De beginstand bleek uiteindelijk ook de eindstand. Daarmee besloot Sparta een hectische week, die in het teken stond van twee overleden clubiconen en het vertrek van technisch directeur Henk van Stee, met een punt in Friesland.

sc Heerenveen - Sparta 0-0

Opstelling Sparta: Coremans; Masouras (72' Jans), Vriends, Beugelsdijk, Pinto (79' Meijers); Auassar, Abels, Osman (66' Goudmijn), Smeets; Emegha (72' Van Crooij), Thy (79' Engels)