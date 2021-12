Fraser over 0-0 gelijkspel in Heerenveen: 'Toch een Sparta gezien dat na de tik Henk van Stee strijdbaar is'

Sparta, met doelman Tim Coremans onder de lat vanwege het geblesseerd afhaken van Benjamin van Leer in de warming-up, speelde tegen Heerenveen in een 5-3-2-systeem. "Daar moet ik mijn ploeg een compliment voor maken", aldus Fraser. "Welk systeem we ook spelen, ze doen het uitstekend. De organisatie staat goed."

De trainer van Sparta erkent de laatste minuten in Heerenveen gevreesd te hebben voor een nieuwe late nederlaag, wat eerder dit seizoen al gebeurde tegen onder meer PSV en Feyenoord. "Ik kan niet ontkennen dat je met geknepen billen zit op het einde. Dit kan vaker gebeuren als je niet toeslaat bij je eigen mogelijkheden." Fraser doelt daarbij onder meer op de grote kans die Lennart Thy kreeg in de eerste helft. De spits schoot van dichtbij over. "Dat moment had ons echt op weg kunnen helpen. Punten en wedstrijden naar je toe trekken vraagt iets speciaals, dat lukt steeds niet."

Fraser, die in de winterse transferperiode graag meer concurrentie creëert binnen zijn selectie, besluit met positieve woorden over zijn ploeg. "Je ziet toch een Sparta dat na de tik AZ, maar ook zeer zeker na de tik Henk van Stee, strijdbaar is."

