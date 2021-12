Feyenoord mag aan de bak bij FC Groningen en is live te volgen op Radio Rijnmond

Terwijl heel sportgezind Nederland in F1-stemming zit, is het ook in de eredivisie razend spannend in de top. Met nog één week voor De Klassieker wil Feyenoord aansluiting met de top houden. Dat zal moeten gebeuren bij FC Groningen, waar Rijnmond Sport met twee verslaggevers aanwezig is.

Om 14:30 uur wordt er afgetrapt in de Euroborg. Feyenoord is de nummer twee van de eredivisie met 35 punten, eentje minder dan koploper Ajax. FC Groningen staat twaalfde met achttien punten. Beide teams hebben vijftien duels gespeeld. Later op de dag moeten concurrenten Ajax en PSV nog spelen, dus Feyenoord kan zichzelf een fijne uitgangspositie verschaffen.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van FC Groningen-Feyenoord. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in de Euroborg. Dennis Kranenburg is de presentator van de show. De uitzending begint om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.

Wil je meepraten over FC Groningen-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

FC Groningen - Feyenoord (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.