Sportoverzicht: Feyenoord is weer gedeeld koploper in de eredivisie vrouwen

In de stand deelt Feyenoord wel de eerste plaats met Ajax. De Amsterdammers wonnen zondag bij VV Alkmaar met 4-1, waardoor beide teams evenveel punten (22) hebben. Ajax heeft echter een beter doelsaldo dan Feyenoord en speelde een duel minder dan de Rotterdammers. Net als bij de mannen staat De Klassieker volgende week gepland. Dan is het Ajax-Feyenoord. Eerder dit seizoen wonnen de vrouwen van Feyenoord op Varkenoord nog van de Amsterdammers.

Excelsior verloor vrijdagavond met 4-2 bij ADO Den Haag. Frederique Nieuwland en Sabrine Ellouzi scoorden voor de Kralingers. Na dit verlies staat Excelsior nog altijd laatste in de eredivisie vrouwen met zes punten uit twaalf duels.

Opmerkelijk: Europees kampioen zonder te spelen

Het Nederlandse rolstoelbasketbalteam heeft bij de vrouwen dit weekend de Europese titel gepakt. Vreemd genoeg hoefden de dames daarvoor niet in actie te komen. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden uit Hendrik-Ido-Ambacht zou zondag tegen Groot-Brittannië spelen, maar vanwege een positieve coronabesmetting bij de Britten meldde de tegenstander van Nederland zich af. Daarom ging de EK-finale niet door.

Korfbal League: eerste nederlaag voor PKC en eerste punten voor KCC

In Groep B van de Korfbal League leed PKC zaterdag het eerste verlies van dit seizoen. De Papendrechters gingen in het topduel met DVO in Bennekom met 28-26 onderuit. Daarmee slaat koploper DVO een gat van twee punten met PKC, dat nu tweede staat met zes punten uit vier wedstrijden.

De tekst gaat verder onder de foto:

Romy de Rijke heeft de bal tijdens DVO-PKC | Foto: Orange Pictures - Rene Nijhuis

KCC beleefde in Groep A wel een fijne zaterdag. De ploeg uit Capelle aan den IJssel won de kelderkraker tegen Dalto met 18-15. Nu is KCC vijfde in de groep met twee punten en laat het team van coaches Robin Diepenhorst en Wilrik Wassink de concurrent uit Driebergen onder zich.

Overige uitslagen:

Basketbal (eredivisie vrouwen): Binnenland - Utrecht Cangeroes (86-51)

Basketbal (beker mannen): Feyenoord Basketball - Yoast United (82-65) - Feyenoord Baskteball gaat door naar de kwartfinale.

Handbal (eredivisie heren): Feyenoord Handbal - Aalsmeer 2 (33-27)

Rugby (ereklasse heren): The Hookers - Castricumse RC (32-25)

Volleybal (eredivisie heren): Sliedrecht Sport - VCN (3-0)

Volleybal (eredivisie vrouwen): Sliedrecht Sport - Apollo 8 (3-0)

Volleybal (eredivisie vrouwen): FAST - VCN (3-2)

Waterpolo (eredivisie heren): SVH - Het Ravijn (8-18)

Zaalvoetbal (eredivisie heren): HV/Veerhuys - Feyenoord Futsal (3-7)