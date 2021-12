Het weer van vandaag: bewolkt en vrijwel droog

Vanochtend was het in alle vroegte al 10 graden in onze regio. Vanavond is het bewolkt en droog. In de loop van de nacht gaat het vanuit het noordwesten licht regenen en motregenen. De temperatuur komt niet lager uit dan 8 graden. De zuidwestenwind waait matig.

Morgen is het bewolkt en begint de dag met lichte regen en motregen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog. In de middag blijft het veelal grijs met slechts een streepje zon. De middagtemperatuur komt uit op 10 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind ruimt in de middag naar het noordwesten, windkracht 2 of 3.

Komende dagen grijs en droog

De komende dagen is het veelal grijs weer met nauwelijks zon en blijft het droog. Het blijft de hele week nog te zacht voor de tijd van het jaar.

Tussen 11 tot 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.