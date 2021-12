Gebrek aan succes: RET beëindigt Stop & Go-buslijnen in drie gemeenten

De RET stopt in januari met drie buslijnen in Maassluis, Vlaardingen en Lansingerland. De lijnen, waarvoor mensen zich telefonisch moesten aanmelden, hadden maar weinig reizigers en zijn daardoor niet rendabel.

Het gaat onder meer om buslijn 126 in Maassluis en lijn 57 in Vlaardingen. De RET begon met Stop & Go om te voorzien in maatwerk na de opening van de Hoekse Lijn. In Maassluis werd gerekend op veertig reizigers. In de praktijk maakten nog geen twintig personen per dag gebruik van de lijn.

Lijn 57 in Vlaardingen zouden 160 reizigers moeten gebruiken, was de verwachting. Dat werden er maar vijftien per dag. Deze lijn wordt overigens wel voortgezet door Argos Mobiel.

Stop & Go kwam in Lansingerland nadat lijn 174 in de avonduren niet meer reed. De RET hoopte op 36 reizigers maar in de praktijk werden dat er twintig per dag.

De gebruikers van Stop & Go in Rotterdam-Charlois hoeven niet te vrezen. Die service kwam in januari 2021 in de plaats van de opgeheven buslijn 74. De verbinding, die mede wordt betaald door Rotterdam en de MRDH, wordt voortgezet.

Wil jij weten wat in januari verandert voor jouw OV-verbinding van de RET? Klik dan hier.