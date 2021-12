Rotterdammer maakt van zijn huis een museum over de stadsgeschiedenis

Van der Lugt (79) verhuisde eind jaren '80 terug naar Rotterdam. Zijn loopbaan in de scheepvaart zat erop. Maar na enkele jaren bleek dat er een nieuwe carrière voor hem in het verschiet lag: het verzamelen van allerhande boeken, prenten en voorwerpen die informatie geven over de geschiedenis van de stad.

Het begon met het lidmaatschap van het Historische Genootschap Roterodamum. Daardoor begon hij zich te interesseren voor de jaarboeken die Roterodamum uitgeeft, al sinds 1880. Hij tikte een verzameling van bíjna alle jaarboeken op de kop. Die kon hij overnemen van een verzamelaar uit Zutphen. Omdat een deel van de boeken ontbrak, bleef hij zoeken.

Een van de meest interessante exemplaren is wat hem betreft de editie van 1940. "Daar zijn er maar 46 van uitgekomen. Er zijn er nog maar twaalf over." En daarvan heeft Van der Lugt er dus eentje in zijn huismuseum staan.

Borrelglas uit gebombardeerd café

In Rotterdam weten veel mensen dat Van der Lugt voorwerpen uit lang vervlogen Rotterdamse tijden verzamelt. Ansichten, kaarten, brochures, affiches. Wie iets heeft, kan het bij hem afleveren. Voor hem leuk omdat hij op die manier veel nieuwe mensen leert kennen. "Ze willen vaak ook even een kijkje komen nemen om te zien wat er allemaal in de verzameling zit."

De eigenaren van een in 1940 weggebombardeerd café aan de Oude Dijk vonden dit borrelglaasje terug. | Foto: Jacco van Giessen

Een bijzonder voorwerp kreeg hij van de zoon van de voormalige eigenaren van een café aan de Oude Dijk in Kralingen. Dat werd volledig in de as gelegd tijdens het bombardement van Rotterdam in 1940. Later vonden ze in de rokende puinhopen nog een borrelglaasje terug met een door de hitte vervormd voetje terug. Dat hadden ze altijd bewaard. Nadat de eigenaar overleden was, vroeg diens vrouw hun zoon het glaasje naar Van der Lugt te brengen zodat deze tastbare herinnering aan de voor duizenden Rotterdammers dramatische gebeurtenis bewaard zou blijven.

Handgeschreven rekeningenboek uit 1830

Uit een van de kasten waarin Van der Lugt duizenden boeken over Rotterdam bewaart, pakt hij een exemplaar dat een inkijkje geeft in het Rotterdamse handelsleven van de negentiende eeuw. Het blijkt een handgeschreven boek met rekeningen die het koopvaardijbedrijf van de bekende Rotterdamse familie Van Hoboken tussen 1830 en 1840 verstuurd had. Voor de boekhouding werden alle verstuurde rekeningen overgeschreven. "Een antiquarisch boek", aldus Van der Lugt.

Omdat de jaartjes van Van der Lugt beginnen te tellen, heeft hij geregeld wat er na zijn dood met de verzameling moet gebeuren. Hij laat de gehele collectie, die hij ondergebracht heeft in een stichting, inclusief zijn huis in het Scheepvaartkwartier na aan zijn neef. Die is volgens Van der Lugt van plan de verzameling te koesteren.