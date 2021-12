12-jarige verbrandt voet na imiteren van TikTok-filmpje met vuurwerkstunt

De jongen en zijn vriendjes hadden op het sociale media-platform TikTok gezien dat vuurwerk ook tot ontploffing kan worden gebracht door erop te stampen. Dat zijn ze toen na gaan doen.

Bij het eerste vriendje ging het nog goed. Toen het ventje zelf op het vuurwerk sprong, explodeerde het. Door de knal van het vuurwerk ontstond er een gat in zijn schoen. De binnenkant van de schoen smeulde. Dat veroorzaakte een brandwond aan zijn voet. De knul had volgens de politie veel pijn en huilde dikke tranen. Het ventje was erg geschrokken.

Gebruiksaanwijzing categorie 1 vuurwerk

Volgens de politie is het belangrijk dat ‘kindervuurwerk’ (of vuurwerk in de categorie 1) op de juiste wijze wordt afgestoken. "Kinderen zijn gevoelig voor trends. Ze zien de gevolgen niet", waarschuwt de politie.