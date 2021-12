Podcast Feyenoord: 'Logisch dat Arnesen perspectief en budget wil voordat hij verlengt als technisch directeur'

In onze nieuwste podcast over Feyenoord spreken de Feyenoordwatchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel met Frank Stout over de laatste stand van zaken bij de Stadionclub, daags na de 1-1 in Groningen. Het gaat ook over de komende transferwindow en de toekomst van de technisch directeur zelf.

"Net zoals een technisch directeur een schaduwlijstje heeft voor een nieuwe spits, is het professioneel dat een club dat ook heeft voor hun technisch directeur zelf," reageert Dennis van Eersel op het verhaal dat er al contact is geweest met Marcel Brands. "Arnesen krijgt te maken met een nieuwe algemene directeur met Dennis te Kloese. Het is volstrekt logisch dat hij eerst wilt weten wat zijn koers voor de lange termijn is, voordat hij zijn aflopende contract verlengd. Wat is het perspectief, wat is het budget? Het zijn vragen die Arnesen zichzelf en de club zal stellen."

Sinclair Bischop praat over het puntenverlies in Groningen, waardoor Feyenoord verzuimde de koppositie te pakken. "Zonde maar Feyenoord moet ook realistisch zijn. Ik roep al het hele seizoen dat je dit soort puntenverlies moet in calculeren. Er ontstaat nu bijna een sfeer waarbij het een teleurstelling is als Feyenoord geen kampioen zou worden. Dat is niet reëel."



Luister hieronder naar onze podcast, waarbij het tegen het einde gaat over de transferperiode en de toekomst van Arnesen bij Feyenoord.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl