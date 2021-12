De kiellegging van bouwnummer 300 bij RDM: dit is de start van de bouw van het fameuze stoomschip Rotterdam V

Het ss Rotterdam V is voor veel mensen nog altijd het meest bekende en aansprekende schip uit de vloot van de Holland Amerika Lijn (HAL). Dit stoomschip is oer-Rotterdams. In tegenstelling tot haar voorgangers is ze in Rotterdam gebouwd. De Rotterdam I tot en met IV zijn in Ierland en Schotland gebouwd. Als het ss Rotterdam in 1959 haar eerste officiële vaart naar New York maakt, is ze niet alleen het vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, maar van de hele Nederlandse vloot.

Kiellegging ss Rotterdam 14 december 1956 | Foto: collectie RDM/Stadsarchief Rotterdam

Heilige grond

De helling bij RDM waar het ss Rotterdam wordt gebouwd, is volgens de Volkskrant van 15 december 1956 heilige grond voor de HAL: "Voor de oorlog stond er op die helling namelijk onder meer bouwnummer 200, welk casco bij de doop de naam Nieuw Amsterdam kreeg, zodat de HAL goede herinneringen aan juist die helling heeft." Voor de bouw van het ss Rotterdam wordt de helling verbreed en verlengd. De Rotterdam scheelt qua lengte niet zoveel met de Nieuw Amsterdam, maar is twee meter breder.

Verbreden en versterken helling 7 ivm de bouw van het ss Rotterdam, april 1956 | Foto: collectie RDM/Stadsarchief Rotterdam

Halverwege 1956 worden op het terrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) de voorbereidingen gestart voor de bouw van bouwnummer 300. In een loods worden verschillende secties voor het schip bewerkt, gemonteerd en gelast. Er liggen er zo'n honderd klaar als op 14 december de eerste kielplaat op de helling wordt gelegd. De kiellegging duurt niet lang. "Kiel voor 'Rotterdam' is tien minuten gelegd", kopt het Algemeen Dagblad op 15 december.

Nóg groter, nóg meer passagiers

De Rotterdam V van de HAL is het tot dan grootste schip dat in Nederland wordt gebouwd. Op de dag van kiellegging is directeur Van der Pols van de RDM erbij, net als directeur De Monchy van de Holland Amerika Lijn en burgemeester Van Walsum van Rotterdam. Op die dag wordt ook bekend gemaakt dat het schip nóg groter wordt dan aanvankelijk gepland en ook nog eens eerder klaar zal zijn.

In de eerste plannen zou de Rotterdam 1300 passagiers en 700 bemanningsleden aan boord krijgen, dat worden 1400 passagiers en 750 koppen bemanning. Het schip gaat zo'n honderd miljoen gulden kosten.

Stevige kerels

Het Algemeen Dagblad laat directeur Van der Pols van de RDM aan het woord over het personeelstekort waarmee hij te maken heeft: "De personeelsvoorziening baart grote zorg. Voor scheepsbouw zijn stevige kerels nodig en wij constateren dat er op het ogenblik blijkbaar veel gemakkelijkere en aantrekkelijkere banen zijn, waarin niet buiten in soms onprettig weer gewerkt behoeft te worden. Wij hopen dat deze spectaculaire opdracht voor velen toch een aanmoediging zal zijn in de scheepsbouw te gaan om er voldoening te vinden een kleine bijdrage tot de bouw te hebben bijgedragen."

Krap twee jaar na de kiellegging komen 30.000 mensen samen op de werf en langs de kades als het ss Rotterdam te water wordt gelaten. Het is toenmalig koningin Juliana die het schip op 13 september 1958 doopt. Het schip is dan nog niet klaar. Op 20 augustus 1959 wordt het door RDM overgedragen aan de HAL. De eerste overtocht van Rotterdam naar New York voor de Rotterdam begint op 3 september 1959.

En nu ligt het ss Rotterdam V alweer jaren aan het 3e Katendrechtse Hoofd in Rotterdam als hotelschip. Het huidige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn is er ook eentje met de naam Rotterdam. Het ms Rotterdam VII om precies te zijn. Dit zevende schip met die naam is in 2021 in gebruik genomen en gebouwd in Italië.

In de beeldbank van het Stadsarchief Rotterdam zijn duizenden foto's te vinden van de RDM. Het archief van RDM wordt sinds 1992 door het Stadsarchief beheert. Daarin zitten zo'n 7000 glasnegatieven. Die zijn door het Stadsarchief gedigitaliseerd en via de beeldbank op de website te bekijken.

Het gaat om afbeeldingen die door de bedrijfsfotografen van de RDM zijn gemaakt over een periode van ruim tachtig jaar: van 1903 tot in de tachtiger jaren. Het zijn deels nogal technische foto’s van constructies en scheepsonderdelen, maar er zit ook een groot aantal mooie afbeeldingen bij voor een breder publiek. Bijvoorbeeld over de bouw van het ss Rotterdam en het ss Nieuw Amsterdam.