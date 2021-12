Maassluis wil eigen hotelschip als noodopvang voor vluchtelingen

Maassluis is niet de eerste gemeente die gebruik wil maken van een hotelschip om vluchtelingen op te vangen. Onder meer Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel gingen al voor. Zaterdag werd ook bekend dat de staatssecretaris Gorinchem heeft aangewezen als opvangplek voor asielzoekers. Daar werden in oktober al 300 vluchtelingen een maand lang opgevangen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor die opvang en is naarstig op zoek naar ruimte voor de vluchtelingen omdat de azc's helemaal vol zitten. Daarvoor spreekt het COA met meerdere gemeenten.

Het is de bedoeling dat het schip in de buitenhaven komt te liggen, aan de Govert van Wijnkade. 'Door te kiezen voor deze locatie wordt er geen beroep gedaan op voorzieningen in de stad zoals bijvoorbeeld woningen of een sporthal waar dan nog allerlei zaken bij geregeld moeten worden: van wasmachine tot eten', schrijft de gemeente in een persbericht. De eerste vluchtelingen zouden dan in de eerste week van januari aan boord stappen en daar acht weken blijven.

Bewonersbijeenkomst

Voor de komst van de vluchtelingen moeten nog wel een aantal voorbereidingen getroffen worden. De gemeente overlegt daarvoor met het COA. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de stroomvoorziening, maaltijdverzorging, veiligheidsvoorzieningen, medische zorg en bemanning. Op woensdag 15 december wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers in de haven. Geïnteresseerden moeten zich van tevoren aanmelden.

Voordat de vluchtelingen komen, moet de gemeenteraad eerst nog akkoord gaan met het voorstel van het college. Als zij instemmen, komt het schip waarschijnlijk nog voor kerst aan de kade te liggen. Op donderdag neemt de raad haar besluit.