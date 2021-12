Banketbakker in Spijkenisse haakt in op hype rond Max Verstappen

"Goedemiddag, ik wil graag een tompouce van Max", zegt een klant die binnenloopt bij Banketbakkerij Smeets. Hij wijst naar de vitrine waar de speciaal gemaakte tompoucen netjes op een rij klaar staan. "We hebben wat te vieren. Iedereen heeft vol spanning achter de televisie gezeten. Zaterdag was het al een gekkenhuis, want iedereen zat vol spanning over wat er allemaal ging gebeuren. Nu is het gewoon gebeurd. Dat moeten we natuurlijk vieren en daar hoort een gebakje bij", glimlacht banketbakker Roel Smeets. "We zitten met vijf vakmensen in een groepsapp en iedereen zat zondag klaar voor de televisie. We appten elkaar naderhand al: we moeten morgen weer aan de gang", doelt Roel op het maken van de tompouces in de vroege ochtend.

'Pitspoucen' bij Banketbakkerij Smeets in Spijkenisse ter ere van wereldkampioen Max Verstappen. | Foto: Rijnmond

Het is een komen en gaan van klanten bij de banketbakkerij. De 'Pitspoucen' vliegen over de toonbank. Zo komt er ook een jongen een hele doos afhalen met liefst tien tompouces. "Mijn moeder is onlangs overleden en zij was verschrikkelijk fan van Max. Ze werkte hier bij de apotheek, dus daar ga ik die tompouces langsbrengen", vertelt hij. "In oktober is ze overleden. Toen ze ziek was hebben we ook nog samen Formule 1 gekeken", blikt de jongen terug. "Het is jammer dat ze er niet bij kon zijn, maar het is zoals het moet zijn. Hij heeft gewonnen en is nu kampioen, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ik doe dit nu voor haar, want ik denk dat zij dit zelf ook had gedaan voor haar collega's."