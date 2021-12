Podcast Sparta: 'Mo Allach wordt niet de technisch directeur van Sparta'

In Podcast Sparta verschilden de meningen of Heerenveen-Sparta nu juist spannend of saai was. Ook is er een verhitte discussie over de sportjournalistiek en is er nieuws over de vacature van technisch directeur. Mo Allach wordt het in elk geval niet.

Allereerst staan Anton Slotboom, Ruud van Os en Frank Stout stil bij de herdenking van Sparta-iconen Wout Holverda en Aad Andriessen. Op zondag, toen laatstgenoemde werd gedacht, spraken de aanwezigen ook over de uitwedstrijd bij Heerenveen van zaterdagavond. Uitblinker daarin was derde doelman Tim Coremans.

"Er lopen heel veel slechte keepers in de eredivisie en Sparta heeft veel zorgen. Maar in elk geval niet onder de lat, want ook derde doelman Coremans is een prima keeper", stelt Van Os. Slotboom denkt zelfs dat hij na zaterdag een plek is opgeschoven in de hiërarchie. De Sparta-supporter genoot thuis voor de bank. "Ik vond het echt enorm spannend. Er was écht wat te halen. En dan erger ik mij als er bij ESPN wordt gezegd dat bijna alle wedstrijden van de andere clubs onder de top-3 als saai bestempeld worden."

Ook Van Os ergerde zich zaterdagavond toen hij naar de betaalzender keek. In de Eretribune schoof Spartaan Hugo Borst aan, die vooraf stelde dat hij een vriend is van Sparta's voormalige technisch directeur Henk van Stee. "Dat was een disclaimer en logisch ook dat hij het voor z'n vriend opnam", stelt de chef sport van Rijnmond. "Maar dat er door de presentatoren werkelijk nul kritische vragen worden gesteld is een bewijs van het failliet van de voetbaljournalistiek. Geen hoor- en wederhoor. Heel armoedig."

Geen Allach

Sparta speelt deze week twee keer tegen Vitesse, woensdag in het bekertoernooi en zaterdag in de competitie. in Arnhem werkte Henk Fraser samen met Mo Allach, die daar TD was. Inmiddels heeft de oud-speler van Excelsior en FC Dordrecht de technische leiding bij RKC Waalwijk. Fraser zou graag nog eens met z'n vriend samenwerken, maar Allach komt niet naar Sparta. "Dus wordt er doorgezocht en de verwachting is dat er deze week nog een TD wordt gepresenteerd", denkt Van Os.

Slotboom vraagt zich af of er niet te snel afscheid is genomen van Van Stee. "Nu heb je niemand, terwijl er cruciale weken aankomen voor Sparta. Er moet echt aanvallende versterking bij, anders blijf je op een degradatieplek staan."

