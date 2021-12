Redouan El Yaakoubi over het huidige succes van Excelsior: ‘Ik ben er niet meer door verrast’

In FC Rijnmond spreken we over Excelsior dat tot nu toe bezig is aan een prachtig seizoen. De Kralingers staan op een promotieplek en wonnen afgelopen vrijdag de periodetitel waarmee het sowieso mag meedoen aan de promotie naar de eredivisie. En dus nam verdediger Redouan El Yakoubi het bronzen schild mee naar onze studio.

Of het huidige succes hem verbaasd? Niet meer. “In het begin merkte ik wel dat wij en andere spelers zich sneller ontwikkelen dan gedacht. Nu ben ik niet meer verrast.”

Na het teleurstellende vorig seizoen waren de verwachtingen niet dat Excelsior serieus mee zou doen om eventuele promotie. Dat is inmiddels wel anders. “Ik hoop dat we gaan promoveren. We hebben een heel goed elftal om dat te kunnen doen,” zegt de verdediger. “Maar de clubs om ons heen, zoals Emmen, Volendam en De Graafschap, hebben wel een bredere selectie. De eerste 12 spelers in onze selectie zijn erg sterk, maar als wij veel blessures of ongelukkige situaties krijgen, dan wordt het lastig. Of wij het niet redden als Dallinga vertrekt? Hij is erg belangrijk voor ons, dat is duidelijk. Maar dat het dan klaar is, dat geloof ik niet.”

Kritiek op Marcos Senesi

Komende week speelt Excelsior voor de beker tegen FC Groningen. Redouan El Yaakoubi ruikt kansen. “Het blijft een eredivisieploeg, met leuke spelers. Maar dat hebben wij ook. Het wordt daardoor een lastige pot voor beiden.”

In de regio konden wij FC Groningen al goed zien, met de wedstrijd tegen Feyenoord die in 1-1 eindigde. “Senesi is kwetsbaar hè, zeker met snelheid. Hij is vaak betrokken bij tegendoelpunten,” zegt Sinclair Bischop over de tegengoal van Feyenoord. “Er is geen drukte op de bal en dan moet je als verdediger de diepte verdedigen. Dat doet hij niet en komt er te laat achter dat Strand Larsen de loopbeweging heeft gemaakt,” vult El Yaakoubi, zelf ook verdediger, aan. “Vorig jaar vond ik hem beter dan dit seizoen. Misschien is er wat nonchalance ingeslopen omdat hij veel lof kreeg?”

