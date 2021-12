Wethouder Bokhove tevreden met verkeersexperimenten Rotterdam: 'Nodig om te bouwen aan mobiliteit van toekomst'

Bokhove, zelf fervent fietser, benadrukt bij aanvang van het gesprek dat de stad echt niet op slot gaat voor automobilisten. "Iedereen is welkom in de stad. Ik snap ook dat er soms mensen zijn die ook iets moeten vervoeren of slecht ter been zijn, maar er zijn ook een aantal mensen die best een andere keuze kunnen maken."

En juist die Rotterdammers wil ze aanmoedigen om andere keuzes te maken, met de blik gericht op de toekomst. "Dat is ook gewoon goed voor de stad. Want een stad is er niet op gericht om alleen maar doorheen te crossen, maar je wil een stad die fijn is voor mensen om in te verblijven. Een stad met schone lucht, waar ruimte is voor kinderen om te spelen."

Het gros van de automobilisten zal zich hier in kunnen vinden, maar tegelijkertijd zijn velen van mening dat de balans zoek is. Geen enkele automobilist wordt immers blij van de vele verkeersopstoppingen in de stad, die deels worden veroorzaakt door de verkeersexperimenten. Bokhove blijft echter van mening dat moet worden nagedacht over de mobiliteit van de toekomst en het toekomstbestendig maken van de stad. "En dat betekent een beetje verschuiving."

Maastunnel

Eén van de verkeersexperimenten waarover veel te doen is, is het experiment bij de Maastunnel. Daar werd vorig jaar één rijstrook afgesloten tussen Zuidplein en Bentinckplein. Inmiddels is daar in tegenstelde richting een afgesloten rijbaan bijgekomen.

Het houdt de gemoederen in de stad bezig. Want waar de één dagelijks te kampen heeft met opstoppingen en vertraging, is de ander juist blij met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat laatste aspect is ook hetgeen waar het Maastunnel experiment op is gericht: het creëren van schone lucht. "De Maastunnel is hét verkeersriool van Rotterdam", stelt Bokhove. "De lucht is vies, mensen die aan het tunneltracé wonen leven korter en in minder gezonde toestand. Je zult een kind hebben met astma. Het betekent inderdaad dat automobilisten er iets langer over doen, voor de gezondheid van anderen."

Tegengestelde belangen

Bokhove schetst daarmee de tegenstelde belangen. Maar ook de politie liet recent weten haar vraagtekens te plaatsen bij het experiment rondom de Maastunnel. Zij stelden dat het de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de stad niet ten goede kwam.

Toch heeft de maatregel wel degelijk effect, zegt Bokhove. "We houden goed in de gaten hoeveel verkeer door de Maastunnel gaat, of dat inderdaad minder is en of dat bijdraagt aan schonere lucht. Binnenkort komt er een grote evaluatie en dan zien we eigenlijk dat er nog steeds best veel verkeer door de Maastunnel rijdt, maar wel aanzienlijk minder."

De Maastunnel | Foto: Rick Huijzer

Dat heeft grotendeels te maken met het terugdringen van het aantal rijstroken. Want waar er vroeger twee rijen vaststaand verkeerd waren, is dat er nu nog één, redeneert zij. "Je ziet dat dat effect heeft op de lucht. We moeten dat natuurlijk onderbouwen met cijfers, want mensen moeten wel weten waar we het voor doen. Maar wat we ook geleerd hebben met het experiment, is dat die rijbaan wel degelijk vrij te spelen valt."

Permanente sluiting?

Met die laatste opmerking loopt Bokhove stiekem vooruit op de permanente sluiting van één rijbaan voor individueel verkeer. Althans, dat is haar vurige wens. "Die rijbaan wordt nu gebruikt door hulpdiensten, maar het is ook een toekomstperspectief. Nu kiezen mensen allemaal voor individueel vervoer. Hoe goed is het als we daar bijvoorbeeld een snelle busverbinding kunnen creëren."

Ook hulpdiensten en elektrische taxi's zouden op die rijbaan welkom zijn, als het aan Bokhove ligt. Ze ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor Trevvel. "Dat is ook groepsvervoer waarbij je verkeersstromen gericht op collectiviteit en efficiëntie ruim baan geeft." Volgens Bokhove sla je daarmee twee vliegen in één klap. "Minder verkeer rondom de Maastunnel corridor nodigt ook echt uit om te fietsen. Ik reed er weleens langs en dacht: straks leef ik een jaar korter, omdat ik al die uitlaatgassen inadem. Minder verkeer in de stad zorgt er echt voor dat andere mensen zich vrijer en veiliger kunnen bewegen."

Bokhove weerspreekt de suggestie dat zij alle auto's uit de stad wil weren. "Wanneer we ongeveer 15.000 auto's minder hebben op dat traject, dan is de lucht schoon. Dan hebben we geen luchtkwaliteitsknelpunten meer en kan iedereen schone lucht inademen in onze stad. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er komen in de stad zovele malen meer auto's binnen. We gaan helemaal niet naar nul. Zeg dat we 15 tot 20 procent van het autoverkeer eens kunnen verleiden andere keuzes te maken, dan zijn we toch met z'n allen spekkoper?"

Extra fietsstrook Erasmusbrug

En dan is er nog een ander verkeersknooppunt in de stad waar het nodige om te doen is, vooral onder fietsers: het kruispunt aan de noordkant van de Erasmusbrug. Dagelijks trotseren 15.000 fietsers de Erasmusbrug, terwijl 10.000 fietsers elkaar passeren op de Maasboulevard. Dat betekent dat 25.000 fietsers elkaar iedere dag tegenkomen op dat kruispunt, rekent Bokhove voor. "Het is altijd knetterdruk", concludeert ook de wethouder, die eveneens ziet dat de drukte soms gevaarlijke situaties oplevert.

Om die reden wil de gemeente op die plek naar een permanente inrichting. "Fietsers hebben daar eigenlijk meer opstelruimte nodig", stelt Bokhove, die er daarmee ook voor wil zorgen dat de verkeersafwikkeling van fietsers sneller kan. Het maakt de verkeerssituatie volgens haar ook een stuk veiliger. "We wilden niet terug naar de oude, onveilige situatie en hebben mooie plannen liggen om te zorgen dat het permanent wordt ingericht. De gemeenteraad moet er alleen nog een klap op geven."

'Het gaat nooit over de goede experimenten'

Bokhove baalt dat het 'nooit over de goede experimenten gaat', en die zijn er volgens haar wel degelijk. "Er zijn vijf verkeersexperimenten geweest. Sommige waren gericht op veilige straten rondom scholen, om jongere kinderen al vroeg te leren op de fiets te stappen. En bijvoorbeeld in de Hoogstraat, waar mensen aan de slag gingen met deelauto's en zagen hoeveel ruimte dat creëerde. Er zijn straten waar we zijn begonnen met eenrichtingsverkeer, omdat het gewoon onveilig was. Daar zijn nu fietsstroken en zeggen buurtbewoners: dat willen we nooit meer anders. Ook een mooi geslaagd experiment."