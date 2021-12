Guus Til mist ook eerste duel in achtste finale Conference League van Feyenoord

Til krijg de straf vanwege zijn rode kaart in het uitduel bij Slavia Praag. De exacte hoeveelheid wedstrijden schorsing was door de tuchtcommissie van de UEFA nog niet gecommuniceerd.



Feyenoord plaatste zich als groepswinnaar van groep E voor de achtste finales van de Conference League en speelt op 10 maart eerst een uitwedstrijd. De return in De Kuip staat een week later op het programma. De loting voor deze ronde vindt plaats op vrijdag 25 februari.