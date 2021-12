Viroloog Koopmans is klaar met bedreigingen: 'Gaan we hier nu werk van maken?'

Op Twitter citeert Koopmans uit een mail die ze maandag heeft ontvangen. "Dat jij jouw gore corona rotkop op de tv durft te tonen, jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt, ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een) parkeergarage door de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt NAZI Schwab hoerenjong."

In een begeleidende tweet schrijft Koopmans dat ze met dit soort bedreigingen wel klaar is. "Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken?". Ze doet die oproep aan het Openbaar Ministerie, de Vereniging van Universiteiten en de Academie van Wetenschappen.

Signaal

Het is niet voor het eerst dat Koopmans wordt bedreigd. Een jaar geleden liet ze weten dat ze zelfs dreigbrieven thuis ontvangt. In de dagen daarna liet ze op Radio Rijnmond weten dat ze terughoudender was in haar media-optredens.

Door de inhoud van de mail te delen wil Koopmans een signaal afgeven. "Je krijgt het aan de lopende band, maar dit was extreem", legde ze dinsdagmorgen uit bij NPO Radio1. "Er wordt veel over gesproken, maar ik dacht laat ik eens zo'n berichtje delen. Dit soort berichten krijgen meer mensen heel regelmatig. En dat moet stoppen."

"Dit moeten we niet normaal gaan vinden. Er is wel steun, van de Universiteit of van de Vereniging van Universiteiten. Maar het is wel de vraag, want moet je hiermee. En wie moet hier iets mee?"

Koopmans zegt dat het grote probleem is dat veel van deze berichten anoniem worden verstuurd. "Dit was dan nog een mail, daarvan is de verzender nog te achterhalen. Maar bij veel andere media is dat niet het geval. Het is de vraag of je wel op social media anoniem mag blijven. Ik ben niet de eerste die daar iets over zegt."

Marion Koopmans is een van de vaste experts van het OMT, het Outbreak Management Team.